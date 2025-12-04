4大技巧用盡家居空間 上下位置各有功能 貓奴與主子各得其所

香港住屋環境向來「寸土寸金」，無論是租客或業主，都希望盡用單位每一寸空間，近日就有網民分享如何將一個約420方呎兩房單位「用到盡」，並總結出4大技巧，每個細節都貼合香港小家庭需求。

一位網名為「H醬日記本」的前建築師博主，平日會在社交媒體上分享自己生活的點點滴滴，獲許多網民回應指其在港的家居顯得很大，於是她在其中一段影片中分享了自己規劃家居的心得。

1. 功能重組：「混搭」各種上下組合

片中總結的第一個技巧為「功能重組」，除了常見的「上床下桌」，亦採用了「上面洗手盆，下面洗衣機」的組合，表示「多做一個上下水就省出了很多空間」。有網民問如何做到兩者組合，她解釋，洗手盆選擇後置排水口的款式，然後洗衣機買超薄款，也留出後方空間放置排水管。

對於餐桌旁邊的儲物櫃下方空間擠迫，若放置日常物品會很難取用，但作為一名貓奴則另有想法，她在低處的空間放置貓用自動餵食器和飲水機，並在客廳卡座下方留空，剛好擺貓砂盆，餐檯腳則纏上貓抓毯，形容為「人和貓在不同高度活動，互不打擾。」對於有網民擔心貓砂盆放在餐桌邊會有異味，她解釋指對面連通洗手間的通風系統，不會有異味。

此外，床鋪上面的空間也可以加以利用，例如訂製到頂的薄身收納櫃，收納日用品的同時亦可作為隱形梳妝台。

點擊即睇如實操畫面：

2. 向上發展：不同小型物品盡掛牆

第二個技巧是「向上發展」，除了大門後方的洞洞板可掛鑰匙、包包及口罩，門後還能掛兩雙常穿的鞋子，換鞋凳也做成摺疊掛牆的款式，收起來僅佔5cm牆面，打開則能臨時坐下換鞋，十分方便實用，甚至穿衣鏡的趟門也設可推拉式洞洞板，需要照鏡子時拉開，不需要時便是包包懸掛處。

同時，廚房廚具清潔工具也掛上牆，雪櫃門上也磁吸了廚房紙巾、透明薄膜、烘焙刮刀和多用餐匙，方便拿取兼不佔空間。

點擊即睇實操畫面：

3. 一物多用：床底及梳化皆可儲物

第三個技巧是「一物多用」。根據介紹，她在床底下塞滿換季的被子和行李箱；梳化座位可以輕鬆拉起，有支架支撐，下方空間可以放抱枕、毛毯及貓玩具等雜物，不用再添置收納箱。

4. 見縫插針：10cm縫隙也可盡用

第四個技巧是「見縫插針」。她分享其獨門心得，浴室可以加厚擋水牆，「摳出一個壁龛」，放洗護用品，不用擺置物架，節約地面空間；馬桶旁的10cm縫隙亦可放「窄款垃圾桶」兼收納迷你馬桶刷，整潔及易打理。

客廳梳化底部的空隙也可利用起來，塞進一個C型小茶几，平時推進去不佔地，拉出來就可即時用作辦公，還可以用來與先生斟茶對飲。

點擊即睇實操畫面：

除了上述列出的4大技巧，她亦在其他影片中分享了其他設計細節。雖然時下頗為流行開放式廚房，但她擔心油煙問題，在玄關和廚房處設置了「蜂巢隔斷」，做重油的菜餚時可以合上，廚房與餐廳間亦有可開合的窗扇。

此外，書房和客廳也打通了一幅牆，其將半面墻做成窗戶。她解釋道，因書房是上床下桌設計，這樣做既可以減少高架床的壓迫感，還可以方便她和先生在辦公時透過窗戶看到客廳的電視畫面，而窗戶下面的空間也做成了書架，「絕不浪費每一吋空間」。

