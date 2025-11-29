宏福苑五級火｜搭竹棚靈活性高 減外牆負荷 轉金屬棚恐波及小型工程「冷氣維修都要8000蚊」

大埔宏福苑前日（26日）發生五級大火，傷亡慘重，大廈外牆架設的棚架成為關注焦點。除大廈大維修外，現時住戶單位維修或更換冷氣、窗戶及水喉等，少不免需要搭建懸空式竹棚架（俗稱「吊棚」）作為工作平台。有棚架業界人士接受《星島頭條》查詢時表示，若日後硬性要求只能使用金屬棚架，將會增加施工難度及危險性，預計成本亦會貴逾一倍。

竹棚減外牆負荷

從事搭棚30多年麥先生表示，香港竹棚架拆卸快速、柔韌性好，靈活性與高處穩定性均較理想，能更好應對高處作業的受力需求，因此至今仍然是高樓外牆維修或裝修的首選。他指，香港建築環境密集，而部分樓宇結構未必適合使用較重的金屬棚架，擔心尤其是舊式唐樓的外牆難以承受額外負荷。

金屬棚架增高空施工風險

多年來已有意見指香港以竹棚為主流，與國際慣常做法不同，令人擔憂其安全性。不過麥先生表示，若將吊棚改為金屬棚架，工人面對的風險亦有機會增加。他解釋，在高空位置搭棚時，安裝「第一條竹」及最後收棚本已是風險最高的工序，如再使用更重的金屬物料，將會提高施工難度，並間接增加物料墮下或工人失足風險。

麥先生表示，若將吊棚改為金屬棚架，工人面對的風險亦有機會增加。

他解釋，在高空位置搭棚時，安裝「第一條竹」及最後收棚本已是風險最高的工序，如再使用更重的金屬物料，將會提高施工難度，並間接增加物料墮下或工人失足風險。

他又補充，即使金屬棚架較竹棚耐燃，但在高溫火勢下，金屬結構同樣可能因受熱軟化而失去承托力，並非絕對安全。

人工時間成本大增 業主要埋單

至於成本方面，麥先生表示，一旦全面轉用金屬棚架，整體工程開支勢必大幅上升，最終轉嫁到業主身上。他指，竹枝較短且較輕，一名工人一次可搬運十多枝；若改用金屬鐵通，每次可搬數量大幅下降，「至少要多走一至兩轉，亦可能要多找一個人幫手」，令搬運時間及人工成本同步增加。

以維修冷氣、搭建一個標準8呎吊棚為例，每個為3500元；如使用金屬棚架，預計費用則為8000元，即價格增加逾一倍。麥先生指，冷氣機本身壽命有限且故障率不低，曾有客人安裝後翌年電路板損壞，需要再度搭棚維修，「如果每次整冷氣都要8000蚊，對小業主來說負擔都相當重。」

談及今次大埔宏福苑火災，麥先生認為，竹棚在香港已有幾十年歷史，每年都有不同程度的火災發生，但演變成嚴重災難，成因並非單純金屬棚架或者竹棚的選材問題，亦可能與地盤安全監管不足、管理及施工程序存在漏洞有關。他認為，應按實際場景保留竹棚的應用空間，不應一刀切全面以金屬棚架取代，讓業主在安全前提下有合理選擇。

發展局表示，為令社會安心及為建造業安全施工提供更好的保障，政府認為應該擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。與會業界代表均對此方向表示理解及支持，同意制定「非一刀切」但方向清晰的行動綱領，包括下一步工作需要識別何種工作情景比較適合轉用金屬棚架（例如新建樓宇及位處街道比較寬闊的現樓維修），接着為符合該等情景的工程項目轉用金屬棚架訂定一個比較進取的路線圖，並在擬定路線圖時考慮以下三個要素，包括竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力、金屬棚架的來源要有穩定供應，確保供應充裕、金屬棚架的運輸和儲存安排。

竹棚問題惹起關注，前天文台台長林超英在社交平台發文，質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」

他又指，2009年為工程界保就業的「屋宇更新大行動」開始，「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦，除了花錢，還要在不人道的全面圍封中生活以年計，沒有人理他們的苦況，現在還增加了火災死亡威脅。」最後林超英提出一連串問題，「維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」、「為甚麼出事，只見『物質』，不見人和制度？」

相關文章：大廈混凝土能承受800度高溫 工程師料宏福苑結構未嚴重受損 惟居民短期未能重返「勘查至少半年」

相關文章：宏福苑樓價謠傳恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 不是單位價值等於零

相關文章：美聯代理自發免佣 助宏福苑居民尋新居 「想為受影響的鄰居做點甚麼」