大廈混凝土能承受800度高溫 工程師料宏福苑結構未嚴重受損 惟居民短期未能重返「勘查至少半年」

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火警，消防搜救時發現建築物外牆棚架上有保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合不助燃的防火要求，市民擔憂火情會否影響大廈樓宇結構，甚至需要拆除重建。有結構工程師接受《星島頭條》訪問，估計大廈結構未至於嚴重受損至需全部拆除重建。

註冊結構工程師倪學仁解釋，大火對樓宇結構的影響主要取決於溫度及燃燒時間。一般而言，住宅大廈鋼筋會有約厚15至25毫米的混凝土保護層以提供不少於一小時的防火時效作。若火場溫度未超過攝氏800度的高溫，即使燃燒時間較長，對混凝土及鋼筋結構的影響依然輕微。相反，若溫度極高，即使短時間亦可造很大的損傷。

註冊結構工程師倪學仁。

倪學仁指出，即使整場大火持續時間長達十多小時，但根據現場影片，外牆棚架局部地區性的燃燒時閒較短，反而個別單位內的燃燒時閒較長，因此估計大廈整體性的結構未至於嚴重受損至需要全部拆除重建。

目前大廈火勢受控，倪學仁表示，待大火熄滅後，房屋署獨立審查組與承建商/法團聘請的註冊結構工程師，會針對屋苑內外受火災影響的結構構件，逐一進行詳細檢查，並可能有需要鑿開部份混凝土構件以勘測確認混凝土保護層及其後面的鋼筋受這次火災影響的程度，如被燒至保護層爆裂、失去保護作用、鋼筋受損的情況，則需要提供修補的方案，包括可能需局部重建結構件或加固的要求。

他續指，若有個別混凝土牆身或柱子受到某程度嚴重破壞，結構工程師將會對這些個別結構件進行詳細檢查，並針對檢查結果提出修葺方案，如混凝土被燒至於爆開露出鋼筋，而內裏的鋼筋被燒至變形，則需要考慮更換或重置受影響部分或額外的加固方案。預計未來的工程料將集中於一般混凝土修復工作及重舖外牆飾面外，對局部嚴重受損混凝土亦需進行加固工程或特殊性結構修葺。

修復路漫長 勘查料需半年以上

倪學仁坦言，是次屋苑修復路漫長，外牆亦需搭建棚架才可進行詳細堪察，所以單單提交火災後大廈結構評估及建議修復方案供獨立審裁組批核料需半年以上。

另外，由於涉及的樓宇座數及樓層較多，復修時間及費用現階段難以估算，需要視乎個別單位以及公眾設施破壞情況，如大廈煤氣、電訊系統、電力、電梯等會否受火災嚴重破壞。

他提到，相比起修復工程費用，此次大火造成的死傷對住戶造成的心理陰影，以及對屋苑在二手市場價格的衝擊，恐怕才是最大的損失。若撇除上述心理因素，單純進行局部修復的成本，理應不會高於重建。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜市民憂棚網阻燃性 多個大維修屋苑展開拆除工作

相關文章：宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應

相關文章：港樓防火要求較美國更嚴 25層以上需設隔火層 廚房改建開放式或違法