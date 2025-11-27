大埔宏福苑五級火｜市民憂棚網阻燃性 多個大維修屋苑展開拆除工作

大埔宏福苑昨晚（26日）發生五級火警，造成至少44人遇難、58人受傷、279人失聯，當中包括一名消防員殉職，是本港17年來首宗五級大火。此次火警中，涉資3.3億外牆維修工程搭建的竹棚成為外界關注焦點，同時棚網的阻燃性亦惹來關注。有網民在社交平台透露，現時不少大型維修的屋苑，紛紛展開棚網拆除工作。有網民評論指出，「為生命著想，越唔安全越要盡快拆都係合理嘅」；但亦有網民質疑，「今日拆網的一定自己知自己事」。

不少屋苑展開棚網拆除工作

宏福苑去年啟動3.3億維修工程

宏福苑早於2016年，已接獲政府發出的強制驗樓法定通知，直至去年1月才通過這項涉資3.3億元的大型維修工程。大埔宏福苑業主立案法團文件顯示，同年7月正式展開工程，涵蓋外牆打鑿、管道更換、石屎修葺及窗眉重建等項目，而外牆棚架自去年8月起陸續搭建，火警發生時，屋苑8幢大廈正同步進行相關維修。

不少網民在社交平台上傳圖片，顯示多區屋苑已即時開展外牆棚網拆除工作，諸如「黃埔區維修工人正在拆除棚網」「屯門怡勝花園啟動拆網作業」等資訊陸續流出。有正處於外牆維修階段的屋苑居民表示，「相信業主立案法團一直嚴格把關，但都希望個網係合格嘅阻燃棚網。」

不過，有網民稱「如果政府做到嘢，今日應該即刻落order，全城唔俾拆網，直至有政府人員嚟採集樣本後先可以拆，要突擊檢查先可以捉到鬼，而家咩行動都冇，分明係放水喇」。

