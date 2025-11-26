大埔宏福苑五級火｜大維修期間發生火警 火險賠償樓宇結構損毀 保額不足需向承建商追討

大埔宏福苑五級火｜正在進行大維修的大埔宏福苑宏昌閣發生火警，對於屋苑業主而言，其中一個重要事項便是保險理賠等善後工作。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受《星島頭條》訪問時表示，大廈維修施工期間，一般會購買公眾責任保險（第三者保險），以應對施工過程中因疏忽而導致的財物損失或人身傷亡。如果投保額度多且保額大，將足以覆蓋所有索償，問題不大；但若額度不足，業主或需要直接向承建商追討。

大埔宏福苑宏昌閣火警的起火原因目前未明，但據網民現場圖片及影片顯示，大廈棚架陷入火海，其後火勢蔓延到相鄰的宏泰閣及宏新閣等樓宇。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜大埔公路元洲仔段來回方向全線封閉 大部分巴士需改道

羅少雄指，俗稱「火險」的樓宇結構保險主要保障因火災、雷電、爆炸、水浸及颱風等意外而導致樓宇結構損毀，例如原裝天花板、牆壁及喉管維修或重建費用，而室內財物並不在火險保障範圍內。舉例來說，大火令窗戶破爛及導致家居財物損毁，火險會賠償窗戶維修之費用，而家居保則會為財物損毁作出賠償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄。

一般業主在置業時都會購買火險，部分樓宇的公契亦列明，物業管理公司需為整個屋苑負上買火險責任。雖然火險的保障額可根據按揭住宅或物業重建費用評定，但要留意賠償金額不會超過投保額。若不幸發生意外，而物業的重建費用高於火險保障額，保障額以外的費用要由業主自行承擔。

至於家居財物保險（又稱家居保），主要保障意外或天災而導致的家居財物損失，包括家具、家庭電器、室內裝修、貴重財物等。假如住戶有購買家居保險，承保範圍通常都包括水險、火險等，故火警均可獲賠償，並遵循「實報實銷」原則。

宏福苑3.3億大維修惹爭議

資料顯示，宏福苑為房委會興建的居屋，樓齡約41年，共有8幢大廈。今次起火的宏昌閣於1983年9月起入伙，共有31層，提供248個單位。

屋苑現時由ISS旗下置邦負責物業管理，目前正進行大維修，包括進行外牆批盪漿。去年，宏福苑業主立案法團通過3.3億元大維修方案，分6期集資，由8座共1984戶攤分，每戶要夾16萬至18萬元。不過，集資時間引起不少業主不滿，並要求業主立案法團召開業主大會，更有大批居民開會後考慮入稟土地審裁處申訴。

相關文章：買樓一定要火險 保費保額如何計？易與家居保混淆 即睇3大注意事項

相關文章：單位歷火劫 損毀評估不容忽視 家居裝修理賠 必需標準報價單

相關文章：港樓防火要求較美國更嚴 25層以上需設隔火層 廚房改建開放式或違法

相關文章：山火高危地區恐拒受保 業主需自行承擔重建費 專家列四大情況 香港村屋也不獲承保火險