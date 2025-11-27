內地女生10天改造10年舊屋 花費不足萬元 低成本營造法式氛圍

哪怕是牆身剝落的舊單位，只要花點心思，也可以DIY成理想窩居。近日就有網民用10天時間將10年舊屋改成法式復古風，而且花費不到一萬元（人民幣，下同），用低成本做出了高級感。

改造前牆身剝落 又暗又悶

一位網名為「蒲公英的改造夢」的河南女生在小紅書發帖，分享了自己改造單位的經過，其中一段「10年老房爆改」的影片中可見，改造前房間牆身斑駁剝落，露台門單調多塵，客廳和睡房各有一個衣櫃，佈局隨意散亂，加上與深紅「豬潤色」家具堆一起，使整個屋內又暗又悶。

單位經改造後，牆身改成溫柔的「春雨色」，貼了石膏線後突顯了牆身層次感，房門和餐邊櫃等傢私都統一改成奶油色的象牙白；露台門加貼了黑色PVC線條，不再單調；橄欖綠的沙發也通過替換紅框黑花抱枕套，顯得超有法式感，晚上打開落地燈，氛圍感滿分。更關鍵的是，所有改動都能在日後拆走，完全不擔心被業主扣減按金。

分享小細節 避免弄髒地板

根據影片顯示，她自購了一些簡單材料，包括自黏石膏線、「春雨色」乳膠漆、羊毛刷及舊報紙等。由於牆身原本貼住已有十年歷史的破舊牆紙，她先把牆紙徹底清除，再鋪設石膏線並髹上乳膠漆，立即營造出溫柔復古的氛圍。

髹漆完成後，她在大面積留白的牆身掛上裝飾畫，例如是梳化背後的牆面，配合有層次的牆身設計及柔軟窗紗，整體錯落有致。

影片中還有一些細節做法值得參考，例如在髹乳膠漆或噴漆時，若怕弄髒地板，可先鋪舊報紙或塑膠薄膜作保護，用後直接丟棄，既可節省時間，又可減少清潔開支。

象牙白木漆取代「豬潤色」

影片案例中的「豬潤色」木門與餐邊櫃是改造重災區，經仔細考量後，她選用了低TVOC象牙白木漆，並分享指木漆的揮發性有機化合物含量小於國家標準20倍，聞上去亦無味道，就算不慎沾到手上亦不會發紅發癢，用清水沖洗便可輕鬆洗淨殘留漆痕。

她以木漆為睡房及浴室兩道木門、露台與廚房兩扇趟門及餐邊櫃重新上色，過程中用上滾筒刷，並以閒置舊盤控制用漆量；上色前先在舊盤內來回滾動數次，避免油漆滴落，減少日後清潔難度，其後才薄塗於門板和櫃門。

露台門改出法式雕花門質感

其後，她又將客廳白色衣櫃拉手與門把手拆卸下來，用舊報紙墊着，噴上金色漆，與奶白色櫃體搭配，展現法式精緻。餐邊櫃還貼上雨燕歸巢圖案的法式貼紙，使外觀更顯層次感。

最方便巧妙的改造位置，莫過於對露台門的處理，原本設計十分單調，她簡單轉換一下思維，用黑色PVC線條貼出「丰」字造型，再將門框髹成象牙白色，輕鬆獲得法式雕花門質感的趟門，陽光照進來時，超有氛圍感。

其他部分方面，她通過替換傢私來提升效果，例如改換梳化抱枕套、捨棄睡房衣櫃並將客廳衣櫃遷移至睡房，安裝法式吊燈、落地燈及地毯擺件等細節裝飾，全程沒有變動硬裝結構，靠軟裝配搭及局部翻新令舊屋煥新一新。

花費一目了然 合計9095元

此外，影片中列出的花費清單亦一目了然：

大件開支：乳膠漆1200元，窗簾1200元，床1200元；

小型傢私：床墊450元，窄床頭櫃295元，電視櫃510元，茶几180元，金屬邊几34元，餐椅243元，鞋櫃350元，露台衣架328元；

軟裝細節：主燈720元，落地燈和射燈共計237元，地毯133元，裝飾畫220元，餐檯布49元，露台趟門改造76元，餐邊櫃貼紙56元，改色油漆409元，小擺件165元，抱枕套58元，電錶箱貼紙12元，金色噴漆25元，石膏線450元；

其他開銷：安裝燈具200元、保潔200元，

換言之，總計花費9,095元，已將舊屋改頭換面，轉變為法式風格的理想窩居。帖文其後在社交媒體引起熱烈討論，不少網民留言讚嘆，直呼「這真是花最少的錢裝最好的家」，有人直言想照辦煮碗改一改，還有人追問改造細節，而該博主也熱心回覆說願意幫忙參謀。

