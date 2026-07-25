颱風紅霞｜颱風天層樓搖晃好驚驚？ 屋宇署解釋一個範圍屬正常

【紅霞/颱風/打風/天文台】每逢颱風季節風力強勁的時候，不時有高層住戶感到大廈搖晃。隨着「樺加沙」逼近香港，有不少高層住戶都擔驚受怕；不過，屋宇署指出，樓宇在強風下輕微搖晃皆屬正常現象，鋼筋水泥亦有延展性，位移幅度只要在安全範圍內都沒事。另外，為預防打風，本文將介紹9大家居防風措施，幫助大家在颱風天安全度過。

30層高大廈 一般限制20厘米內

對於樓宇的輕微晃動，屋宇署指出，一般常見的結構構件，例如柱、牆、樑及樓板都會因為外來的用作力而產生輕微變形，肉眼未必能輕易察覺到。除此之外，屋宇署還強調，在香港起樓，樓宇的抗風能力必須根據《香港風力效應作業守則》而設計，並會在設計樓宇時，就建築物因強風引起的位移幅度施加限制。

一般而言，樓宇頂層的位移幅度不能過於樓宇高度的500分之1。只要在這個幅度內，都屬於合理且安全的範圍。例如一幢100米約30層高的大廈，其位移幅度一般會限制在20厘米之內。

9項家居防風必備安全措施

另外，颱風天氣到來時，街上常有水浸塌樹的情況，為了人身安全，市民都應該盡量留在家中。但颱風除了對戶外產生破壞，強大的風力也可能會破壞家居設備，比如吹爆玻璃等。因此，本文還綜合了9項家居防風必備安全措施，希望可以在颱風天幫助大家。

1. 鎖緊門窗

根據天文台的資料，在8號烈風或暴風信號生效時，應將門窗鎖緊，若有橫閂應加上。如果產生對流，玻璃會無法承受外面的強風而爆裂。

2. 膠紙貼玻璃窗

2018年超強颱風「山竹」襲港，全港滿目瘡痍，其中將軍澳日出康城一個單位的主人房窗戶，被強風吹爆，威力驚人。天文台提醒，將膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，可以增加窗戶的強度，萬一玻璃破裂，亦可以減少損傷。

3. 遠離當風窗戶

天文台亦提醒，居民不要在屋企當風窗戶附近站立，預早選定屋內一個安全地方，以防玻璃萬一破裂時可以躲避。

4. 遠離破裂玻璃

消防處提醒，如果窗門玻璃爆裂，市民應遠離，因碎裂的玻璃可能帶有尖銳的碎片，有機會對人安全造成威脅。亦不要嘗試在強風下自行處理，以免發生危險，應立即關上房門及大門，並致電999求救。

5. 別嘗試修補破裂窗戶

切勿使用不牢固的物體來遮蔽破裂的窗戶，例如木板或書架等，因為它們可能無法承受風力，導致進一步的破損和危險。

6. 關閉擋風位冷氣機

中電提醒， 強風有機會令冷氣機反方向運轉，導致摩打與強風「鬥力」，因此應關掉擋風位置的冷氣機，否則冷氣機摩打或會損壞，甚至過熱起火。

7. 防範水浸

留意露台去水位是否暢通，避免積水。消防處提醒，市民應清理排水系統，清除堵塞物，以防止水浸情況的發生。備妥防水工具，例如橡膠膠靴和防水塑料袋，以保護重要物品。

8. 搬走易被吹倒物品

將所有容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，包括花盆、傢俱、廣告牌等。

9. 水浸不要冒險救車

消防處提醒，即使停放在停車場的車輛被水淹浸，也不要在打風期間冒險前往檢查或將車輛移離，以免發生危險。打風過後，當情況安全時才去採取必要的善後措施。