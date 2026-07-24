颱風紅霞︱打風最怕屋企滲水 留意4大高危黑點 附專家建議預防方法

颱風「紅霞」正逐漸增強及影響香港，天文台表示，紅霞現正集結在香港之東南偏東約300公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸，預料今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。面對惡劣天氣，最令人頭痛莫過於家中突然出現滲水。為避免不必要的損失和麻煩，《星島頭條》綜合資深驗樓師及專家意見，點出打風期間四大最常見的家居滲水黑點及預防方法。

相關文章：颱風紅霞．持續更新︱天文台改發三號強風信號 視乎風力評估今晚9時至午夜12時之間需否改發更高信號

4大最常見家居滲水黑點：

黑點1︰窗戶或窗台邊緣

窗戶邊緣無疑是滲水問題的重災區，資深驗樓師賴達明（明哥）解釋，主要原因是窗扇邊緣用來防水的膠邊老化破損，或者是窗框和外牆接合處的防水層失效。

住戶可準備防水膠及油轆或油掃，在確保室外窗邊乾爽後，直接塗抹防水膠堵截漏水源頭。同時，住戶應在打風前檢查窗戶狀況，包括開關窗口時的順暢度、窗的五金配件是否完好無缺，特別留意防水膠邊是否有破損及老化，有問題請即找鋁窗師傅修理或整個更換。

若發現窗框膠邊有破損老化而來不及處理，緊急處理方法是將膠袋或保鮮紙捲成條狀，放入漏水窗框內，再關窗鎖緊以臨時密封，此舉可暫時代替窗框膠邊，阻止水因壓力滲進屋內，亦可使用車行專用、吸水力強的「鹿皮布」放置在縫隙處吸水。

黑點2︰冷氣機

另一不可忽視的漏水位置是冷氣機，原因是強風可能把雨水透過機尾吹入冷氣機內，假如窗口機封邊的玻璃膠隨着時間老化而產生罅隙，大風大雨時亦有可能將雨水逼入室內。

住戶應詳細檢查冷氣機及連接位，若發現罅隙或缺口，在乾爽情況下可用一般玻璃膠填補；若出現滲水才作緊急處理，則需要使用「暴風膠」，亦可嘗試用膠袋或毛巾攝入機身與窗戶的縫隙應付。

相關文章：暴雨襲港！屋企水浸點算？專家教緊急處理+裝修防漏全攻略

黑點3︰抽氣扇

廚房及浴室的抽氣扇容易被風吹起，遇上風雨時滲水機會更高。應對抽氣扇的滲水風險，最直接方法是用大型垃圾膠袋將包裹外露機身，或者使用繩索穩妥固定扇葉。住戶亦可關上廚房及浴室的門窗，避免空氣對流，從源頭上減少扇葉轉動，防止「撇雨」。

黑點4︰露台趟門

露台趟門面積大，軌道及門縫位置都可以是入水位。要採用緊急防水措施，便須在門框四周，特別是在低位位置貼上防水膠紙，並在門前放置沙包或擋板作為第二道防線。當然，治本之道在於日常維護，應經常清理排水管及溝渠口上的雜物垃圾，確保所有去水位去水流暢。

延伸閱讀：冷氣機滲水急救法

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強特別提醒，切勿在颱風中開啟正對強風位置的冷氣機，因為強風有可能會直吹冷氣機尾部，如果風速大於機內散熱風扇的風力，就會形成頂風現象，此時風扇會變慢，甚至反方向運轉，摩打在無法散熱下或停止運作，最嚴重可致起火。如果冷氣機散熱風扇損壞的話，維修費亦較為昂貴，約1,000至2,000元。

相關文章：窗戶漏水好頭痕 專家拆解兩大常見成因 一招教你短時間治水