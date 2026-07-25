颱風紅霞｜9大必做家居防風措施 冷氣機易成滲水位 專家教路用一物急救 附消防處爆窗應對

【紅霞/颱風/打風/天文台】颱風紅霞逐漸逼近廣東東部，天文台指，按照現時預測路徑，紅霞會在本港東北100公里左右掠過，明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，預料其烈風區將會逐漸影響本港，晚間風勢會進一步上升，天文台會在今晚10時10分改發8號烈風或暴風信號。為人身安全，市民都應該盡量留在家中，不過強大的風力也可能破壞家居設備，小則引致窗戶玻璃破裂和財物損失，嚴重更可能受傷，因此打風前做好準備工作至關重要！不少人都會在窗上貼膠紙，但其實要注意的地方還有很多，本文整理了9大家居防風必備安全措施，助大家平安渡過「颱風天」。

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9大家居防風必備安全措施：

貼「米字型」防止玻璃窗爆

相信不少市民準備為家中玻璃窗貼上膠紙，不過膠紙要怎樣貼才能比較穩陣？天文台曾實測，發現原來用「米字型」的方式貼窗，能有效減低颱風對玻璃窗破壞。

天文台YouTube頻道曾訪問有「港版伽利略」之稱的都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強，介紹正確的膠紙貼窗方法。盧覺強在影片中指，玻璃破碎有兩個原因，第一是在颱風期間，雜物亂飛可能會撞到玻璃窗而產生碎裂。第二是因為風速大，導致玻璃震盪而產生頻率震盪，如果頻率震盪與玻璃的自然頻率震盪相同時，就會產生共鳴反應，較容易令玻璃震碎。

盧覺強建議，市民用膠紙貼窗時，最好用「米字型」貼法，一來比較慳膠紙，二來比較透光，較適合香港環境使用。他更表示，貼了「米字型」膠紙的玻璃受撞擊，雖然有出現裂痕，但玻璃碎沒四濺。

消防處4招應對爆窗

如果家中窗戶不幸被強風吹走，消防處建議採取以下措施：

遠離破裂的窗戶。碎裂的玻璃可能帶有尖銳的碎片，可能對人安全造成威脅 到屋內未受影響的地方躲避，尋找沒有破裂窗戶的房間或其他安全的地方，以避免受到玻璃碎片的傷害 致電999求助。如果你需要緊急援助，請撥打緊急求助熱線，讓相關單位能夠及時提供協助 在颱風期間，避免使用不牢固的物體來遮蓋破窗，因為它們可能無法承受風力，導致進一步的破損和危險

打風開冷氣隨時燒機+滲水急救法

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強表示，無論是窗口式還是分體式冷氣機，製冷運作原理都是先將空氣抽入機內，再在冷氣機尾部將熱氣吹出室外散熱。

當遇上颱風吹襲，強風有可能會直吹冷氣機尾部，如果風速大於機內散熱風扇的風力，就會形成頂風現象，此時風扇會變慢，甚至反方向運轉，摩打在無法散熱下或停止運作，最嚴重可致起火。許錫強表示，不建議在打風期間開啟當風位置的冷氣機。如果冷氣機散熱風扇損壞的話，維修費約1,000至2,000元。

另外打風期間，除了窗邊、露台趟門及抽氣扇外，冷氣機位亦是滲水黑點。許錫強指，如果當窗口式冷氣機位於風位，強風有可能將雨水由機尾，吹入冷氣機內，他指有關問題難以避免，應急方法是先用膠袋楔住罅隙。至於另一個入水原因，就是窗口機封邊的玻璃膠隨時間老化，產生罅隙，大風大雨有可能將雨水逼入室內，解決方法是趁天氣好時重新更換玻璃膠。



不過他指，大家毋須太擔心強風所致的冷氣入水問題，因為這些雨水一般不會接觸到線路及摩打，未必會造成冷氣機損毀。許錫強指，打風後過，最常見的冷氣問題就是摩打損毀，原因是強風將冷氣的內部結構吹爛，一般發生在一些使用年期較長的冷氣。至於窗口機被強風吹入屋的問題，許指每次打風都發生1至2宗，起因通常是安裝冷氣時未有裝上鎖機螺絲。

家居保險保障財物損失

如果家中冷氣機因颱風損毀的話，家居保險會否受保？一般而言，家居保險會保障颱風所造成的財物損失，由於冷氣機屬於財物一部分，理論上亦會受保，不過每間保險公司、每類家居保險計劃的保障範圍不盡相同，賠償也設有上限，投保人應該留意條款細節。

颱風不但有可能對室內財物造成損毀，更有機會將窗戶及冷氣機吹落街，部份家居保險可賠償投保人對第三者造成的身體或財產損失的法律責任。假如家居財物因颱風造成損失，住戶應在可行及安全的情況下盡量減低損失，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。