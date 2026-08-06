珍惜生命︱西村力站姐Mina南韓TikTok直播輕生 疑不堪網暴走上絕路

南韓首爾日前發生一宗直播悲劇。一名長期居住在南韓、在社交平台擁有約8萬名粉絲的20多歲日籍女站姐「Mina」，於週三（5日）凌晨在其位於首爾龍山區的住所進行TikTok直播時突然輕生。極端過程全程實時播出，引發線上目擊網民極度恐慌。

被證實當場死亡

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《韓聯社》及南韓警方通報，首爾龍山警察署於8月5日凌晨5時許接獲緊急報案。報案人為該名日籍女站姐的友人，焦急地向警方表示「朋友正在直播中試圖輕生」。與此同時，多名目擊直播的網民亦紛紛在社群平台X（前稱Twitter）上發文，請求警方迅速出動救援。警方與消防人員抵達現場時，該女已無生命跡象，當場證實死亡。

隨後有網民及媒體披露，該名離世的日本籍女子網名為「Mina」，現年26歲，是南韓國人氣男團ENHYPEN日籍成員NI-KI（西村力）的資深知名粉絲。

「站姐」源自韓國追星文化，指經營偶像粉絲應援站的核心管理者。他們常攜帶專業長焦相機跟隨偶像行程，拍攝高畫質照片與影片發佈於社群平台，為偶像宣傳並供粉絲觀賞。

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有傳事件的起因涉及追星爭議與網絡霸凌。在今年7月底ENHYPEN的美國演唱會上，Mina曾試圖向成員善禹遞送向日葵道具，並拜託對方轉交給NI-KI，惟未能成功。其後，她被部分粉絲指責此舉「不尊重成員」及「試圖在會場刷存在角力」。

不久後，NI-KI在一次不點名的直播中提及「有些粉絲只拼命想刷存在感、求關注，讓人感到可惜」，這番言論迅速被部分偏激粉絲對號入座，並鎖定Mina發起大規模網暴。

Mina後來在網上發文公開道歉並宣布退出粉絲圈，網暴現象未有停止，懷疑這讓她走向絕路。目前，警方正對事件作深入調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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