俄羅斯音速導彈襲基輔等地釀17死 澤連斯基指平民設施遭針對

俄羅斯5日凌晨對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模導彈與無人機攻擊，包括出動4枚疑似極音速「鋯石」（Zircon）或超音速「縞瑪瑙」（Oniks，又稱寶石導彈），造成至少17人死亡、44人受傷。烏克蘭總統澤連斯基指俄軍攻擊主要針對「與戰爭無關」的民間設施，包括釀酒廠、建材倉庫及鐵路車站。

澤連斯基指出，俄軍發射了24枚彈道導彈、4枚極音速「鋯石」（Zircon）或超音速「縞瑪瑙」（Oniks）導彈，以及115架無人機，其中多數為噴射動力型。

基輔周邊的布羅瓦雷（Brovary）、布查（Bucha）等地大型倉儲設施起火，首都市區奧博隆（Obolonskyi）、斯維亞托申（Sviatoshynskyi）及霍洛西伊夫（Holosiivskyi）等各地也有火勢。

烏克蘭最大零售連鎖商之一Epicentr首當其衝，旗下2座關鍵物流樞紐遭襲，陶瓷磁磚工廠生產線被毀，一名員工不幸喪生、3人受傷。

俄軍今夏發動一連串大規模彈道導彈攻勢，幾乎已成為常態。由於烏克蘭現有的美製「愛國者」防空系統攔截彈存量有限，儘管烏軍已加強深入打擊俄國煉油廠及能源基礎設施，仍難以阻止如此大規模轟炸，烏方持續向西方盟友呼籲加速提供反彈道導彈系統。