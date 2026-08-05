香港母子大鬧新加坡樟宜機場 母親遭兒踢踹反咬警察 二人齊被判囚

兩年前，一對香港母子到新加坡旅遊，期間在樟宜機場，兒子疑遭人嘲諷起爭執，因踢踹母驚動警方到場，之後母又咬傷警員手臂。兩人鬧上法庭後拒絕認罪，周一（3日）雙雙被判入獄。

《聯合早報》報道，涉案為來自香港的陳瑞君（65歲）及陳永坤（42歲）。陳婦被控一項蓄意傷人阻礙公務員執行公務，兒子則被控一項蓄意傷人。法庭於上月29日裁定兩人罪名成立，周一判處陳瑞君監禁半年，陳永坤監禁10天。

母親咬傷警員判囚半年

案發於2024年6月30日下午。法庭文件顯示，案發時陳永坤在機場範圍內誤以為遭人嘲笑而情緒激動，期間又突然踢母親。一名在場的69歲男子上前關心女方，反遭要求離開。陳永坤隨即走近男子，並挑釁說：「想要打架嗎？」



雙方後來又在地下樓層碰面，陳永坤再次踢母親。當男子報警時，與陳永坤發生衝突，後來陳永坤連續揮拳毆打男子右後腦。事後阿叔送院，醫療報告顯示他的右耳後方出現血腫、雙膝擦傷、手指出現淤傷，並伴有頭暈，傷勢與遭毆打一致。

兒子情緒失控

警方到場調查並登記母子二人護照資料後歸還護照，母子二人仍滯留機場。當天下午，警員在離境大廳再次找到兩人，陳瑞君因拒絕配合交出護照並大吵大鬧而被捕。陳瑞君一度掙扎，甚至咬傷警員前臂。醫生事後證實警員手臂留下1厘米咬痕。



母子在審訊最後一天均未出庭，法庭針對兩人發出逮捕令。根據控狀，母親陳瑞君於2024年11月18日被控上庭；兒子陳永坤則是在2025年4月24日被控。



兩人本應在今年7月22日出庭，但二人未有現身。陳瑞君解釋身體不適未能出庭，陳永坤則在庭上求情稱，對法庭及受害者深感抱歉，已真心悔改，希望法官能原諒他和家人。