俄「黑寡婦」專嫁弱勢新兵 老公戰死沙場即擸撫恤金

一名59歲俄兵尤里在前線中槍，傷重不治。37歲的女兒瑪麗亞接獲通知時晴天霹靂，她不僅不知道父親入伍，還發現父親在被派往前線的2天前才剛結婚。

59歲「新兵」結婚2天上前線

瑪麗亞沒見過這位新娘，也從未聽父親提起過，而對方作為父親的合法近親，將可領取500萬盧布（約48萬港元）起跳的官方撫恤金。瑪麗亞無奈地說：「我不知道該對她說什麼，因為我立刻就懷疑，這是場騙局。」

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俄羅斯男囚犯枯竭，轉向女子監獄招募新兵。 路透社

據外媒報道，俄羅斯國內民眾愈來愈擔心撫恤金這項福利被無情的騙子利用。這些涉嫌假結婚的女性被稱為「黑寡婦」，近月傳出多宗新兵據稱被「色誘」結婚、隨後在前線喪命，甚至臨終前在病床上結婚的事，引發軒然大波。

護士嫁重傷士兵結婚5次

去年一宗事件被廣為報道，一名在軍醫院工作的護士，竟先後與5名她所照顧的重傷士兵，趁對方不治前閃婚然後領取撫恤金，事後已被開除。

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去年一項調查還發現，有俄羅斯遠東濱海邊疆區（Primorsky Krai）的1名準尉、1名中士和1名軍中會計為「黑寡婦」一條龍服務抽成。他們招募孤兒和單身男子，為他們安排婚姻，然後將新兵派往高風險、更易陣亡的「絞肉機」前線。

冷血房仲：等收撫恤金買樓

有俄羅斯房地產仲介還以這種假結婚作宣傳，提供驚人又冷血的「上車」買樓建議。仲介瑪麗娜·奧爾洛娃接受播客訪問時稱：「很簡單。找個正在參加特別軍事行動的男人，等他死了，你就會拿到800萬盧布（約77.4萬港元）。」她還說：「現在很多女人都這樣買便宜公寓。這是生意。」結果這名仲介和播客雙雙捱告，判處長期社區服務及向俄羅斯士兵與妻子們道歉。