熊本地震︱高市早苗視察災區片配鋼琴音樂捱批 網民：似個人宣傳影片

日本熊本7.1級大地震，造成當區嚴重破壞。首相高市早苗周一（3日）視察災區，隨後在社交平台X上載影片，由於背景配上鋼琴音樂，引發網民討論，有人批評配上音樂是不恰當。



日本政府今天（5日）解釋，製作影片的用意「是政府傳達訊息的一環。過去以來均會把首相勘災的過程，整理成簡短的影片」。



「朝日新聞」與朝日電視台報道，首相官邸公開高市早苗本月3日前往熊本災區的影片，並搭配鋼琴聲的背景音樂。影片內容包含高市在熊本縣搭乘直升機勘災，在室內聆聽災民心聲的樣子。

有日本網友認為，影片搭配背景音樂跟前往災區視察的不恰當；也有日本網友覺得「影片彷彿是高市個人宣傳影片」。



內閣官房長官木原稔今天上午在記者會表示，不逐一評論這些批評。他也說道：「作為資訊傳播的一部分，有必要以易於理解的方式，傳達高市總理於8月3日實地前往災區視察災情時的狀況。」



木原稔今天被問及這部影片是否必須加上背景音樂時回應，「我們認為這是一種能讓國民更易於理解視察災情的方法之一。」