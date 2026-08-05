「坦克日」風波︱南韓星巴克涉犯侮辱罪 警搜查總部取證

南韓星巴克（Starbuck）早前因宣傳活動涉嫌影射光州事件，被指對歷史傷痛極不尊重，引發社會強烈譴責。南韓首爾警方日前以涉嫌侮辱罪向法院申請扣押搜查令，於周三（5日）前往首爾江南區驛三洞星巴克韓國總部進行搜查取證。

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韓聯社報道指，這是南韓警方首次就「坦克日」爭議事件對星巴克搜查取證。警方在搜查令中指，星巴克涉嫌透過「坦克日」促銷活動，侮辱包括烈士朴鍾哲在內的518民主化運動有功人士，涉嫌侮辱罪。此外，據「518民主化運動特別法」規定，散布有關518運動的虛假事實可被處罰。

有網民砸杯子及剪卡抗議星巴克。X圖片

有網民砸毀星巴克杯子拍片洩憤。X圖片

據悉，南韓星巴克於今年5月舉行保溫杯促銷活動，但活動名稱及廣告口號中多處被指褻瀆1980年光州事件以及1987年學運人士朴鐘哲酷刑致死案，觸及民族傷痛。事後集團光速解僱行政總裁孫正鉉，並要求全體員工參加歷史教育課程。

