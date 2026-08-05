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日本自衛隊員闖中國大使館　村田晃大揭犯案動機：欲逼中方轉變外交方針

即時國際
更新時間：16:55 2026-08-05 HKT
發佈時間：16:55 2026-08-05 HKT

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大今年3月擅闖中國駐日本大使館。央視新聞報道，村田晃大的羈押理由說明程序在東京地方法院進行時表示，對自己的行為深感後悔。

相關新聞：3月擅闖中國駐日使館 日本自衛官正式被起訴

共同社報道，村田在法庭上始終顯得十分冷靜，表示其犯案動機是希望促使中國轉變強硬的外交方針。他還表示：「正在反省，感到後悔。」

他說，在被拘押期間與父母的會面以及同兄長的書信往來令自己觸動，表示「給家人和職場造成了巨大困擾。我打算為事件負責，不會自殺或逃跑」。

起訴書稱，村田3月24日闖入中國駐日本大使館院內。當時，他攜帶了刃長約18厘米的菜刀，並對大使館職員說了「愛國者將代替日本的神來誅殺你們」等。

律師申請保釋被拒

事發於今年3月24日，24歲的村田晃大攜帶長達18厘米刀具，翻牆闖入中國駐日本大使館。使館相關人員控制後，警方以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕。上月27日，村田晃大被正式起訴，其辯護律師曾申請保釋，但被駁回。

 

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