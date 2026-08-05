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伊朗局勢｜印度商船航經也門海域遭擊沉 14船員全數獲救

即時國際
更新時間：10:20 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:20 2026-08-05 HKT

印度港口、航運和水道部長索諾瓦爾（Sarbananda Sonowal）周二（4日）於社媒平台X發文，指印度商船MSV Faize Noore Oliya號在也門荷台達港以南的紅海海域沉沒，船上所有船員（包括13名印度籍船員及1名也門籍船員）均被也門海岸警衛隊救起，並送往摩卡港。

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索諾瓦爾稱，印方強烈譴責此次無端襲擊，自己已指示印度海事管理機構負責人立即與各相關機構協調並採取措施，確保該地區印度籍船員安全，並向獲救船員提供一切必要幫助。印度外交部表示，正在與也門當局進行協調，強調針對航經該地區商船的攻擊必須停止。

印方聲明。
印方聲明。

據也門交通部指控，今次襲擊是由境內親伊朗的胡塞武裝發動。胡塞武裝尚未對此作出回應。

據悉，自數艘沙特油輪遭胡塞武裝襲擊以來，為規避運輸風險，印度煉油商已改為以「到岸價格」（delivered basis）方式采購中東原油，由賣方承擔將貨物運送至買方指定目的地所需的一切成本、運費與風險。

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