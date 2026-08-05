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中國氣象學家首奪 空間科學國際大獎

即時國際
更新時間：09:10 2026-08-05 HKT
發佈時間：09:10 2026-08-05 HKT

中國氣象局研究員王勁松前日獲頒威廉·諾德伯格獎章，並同步獲得一顆小行星命名。王勁松成為自1988年獎章設立以來，首位獲此殊榮的中國科學家。

《央視新聞》報道，當地時間8月3日，第46屆國際空間研究委員會科學大會在意大利佛羅倫薩舉辦，王勁松榮獲威廉·諾德伯格獎章。王勁松為現任國家衛星氣象中心主任、風雲氣象衛星工程總設計師，主持創建了中國國家級空間天氣業務體系。

王勁松為國家衛星氣象中心主任

報道指，在王勁松及其團隊的共同努力下，中國空間天氣業務實現從無到有再到國際領先的跨越式發展，成為除美國外，唯一具備日地空間天氣全鏈業務監測能力的國家，相關技術廣泛應用到北斗、嫦娥等重大航天工程。

威廉·諾德伯格獎章每兩年頒發一次，自2022年起每屆授予兩位科學家，以表彰獲獎者在空間科學應用領域的突出成就與卓越貢獻。今年另一位獲獎者是美國國家航空航天局日球物理首席科學家大衛·西貝克。

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