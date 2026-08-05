特朗普自家球場70桿連奪兩冠 自誇天賦過人惹作弊質疑

美國總統特朗普周日（2日）在旗下社交平台Truth Social宣布，自己在新澤西州貝德明斯特特朗普國家高爾夫球俱樂部（Trump National Golf Club Bedminster）舉行的比賽中，以70桿一舉奪得老年組及超級老年組冠軍。

老年超級老年組一人包辦

現年80歲的特朗普更把勝利歸功於天賦，揚言自己因忙於處理其他事務，練習時間遠比其他參賽者少，「這就叫做天賦，我有，而他們沒有！」不過，其低標準桿兩桿的驚人成績，以及多年來屢在自家球場奪冠的紀錄，再次引起網民質疑，有人直指除非作弊，否則他不可能打出70桿。

成績表揭總桿淨桿同為70

特朗普在帖文中感謝所有參賽者，稱自己在由著名球場設計師法齊奧（Tom Fazio）設計、標準桿72桿的球場，以70桿完成賽事。他寫道：「我以70桿勝出，深感榮幸。與其他參賽者不同，我只有很少時間練習，因為我正專注於許多其他事情。」

特朗普隨後以大寫英文字母強調：「這就叫做天賦，我有，而他們沒有！」

今次賽事的老年組開放予50歲或以上會員參加，超級老年組門檻則為65歲。特朗普同時符合兩組資格，最終憑同一成績取得兩項冠軍。他亦上載一段擊球片段，聲稱是自己的「致勝一擊」。

除了網民質疑特朗普的揮桿動作，外界亦關注其70桿究竟是實際總桿，還是扣除差點後的淨桿。

同場參賽者扎姆盧特（Philip Zamloot）上載至Instagram的成績表顯示，特朗普的總桿及淨桿均為70，意味該輪比賽沒有獲得差點減桿，相當於以零差點完成全場。

高爾夫球的總桿是球員實際使用的桿數，淨桿則是從總桿扣除差點後的成績。若兩者同為70，即代表特朗普以實際70桿、低標準桿兩桿完成賽事。

成績表又顯示，扎姆盧特的總桿為77，已是特朗普以外最低成績，兩人相差7桿。一名80歲業餘球手以零差點打出70桿，被形容為不少職業級球手也難以穩定做到的佳績。

網民：看過揮桿覺絕不可能

英國《鏡報》引述網民表示：「我看過他的揮桿動作，除非他作弊並從較前的發球台開球，否則絕對不可能打出70桿，完全不可能。」

有網民翻看片段後，亦對特朗普擊出的高爾夫球提出各種揣測，戲言球是否「綁着一根繩子」、「受到遙控」，甚至有人在鏡頭外輕輕用腳踢了一下，否則難以解釋高爾夫球為何恰好停在洞口附近。

「致勝一擊」未有真正入洞

另一爭議是特朗普發布的「致勝一擊」片段中，高爾夫球只停在洞口附近，並未真正落入洞內。

批評者指出，特朗普過往被指習慣把接近球洞的短推桿視為「獲讓桿」（gimme），毋須實際完成最後一推。然而在正式比桿賽中，球員原則上必須把球打進洞內，不能自行宣布入洞。

有網民稱，曾多年親眼觀看特朗普打球，亦聽過其球僮講述不同故事，聲稱特朗普身邊的人因畏懼而不敢公開揭發其作弊行為，「而他自己卻真的覺得自己很特別」。

屢在旗下球場稱王惹議

特朗普長期把自己形容為出色高爾夫球手，並聲稱已贏得逾40項俱樂部錦標。不過，這些冠軍大部分來自其本人擁有或經營的球場，因而不斷惹來外界質疑。有網民諷刺：「奇怪的是，他似乎只會在自己的球場勝出。」

體育作家賴利（Rick Reilly）曾出版《作弊總司令：高爾夫球如何解釋特朗普》（Commander in Cheat）一書，指控特朗普曾移動球的位置、接受不合規則的短推讓桿，以及以不尋常方式宣布自己成為俱樂部冠軍。

賴利曾引述特朗普稱，每當買下一個新球場，便會獨自打一輪，再宣布自己是球場冠軍。

特朗普則一直否認作弊，過去曾以場內有其他參賽者、球僮及特勤局人員觀看為由，表示自己根本無法造假。

前球僮力撐：曾目睹打出66桿

不過，亦有人為特朗普的球技辯護。曾任特朗普球僮、現為特朗普國際高爾夫俱樂部高球總監的尼波特（John Nieporte）表示，特朗普確實有能力打出極佳成績。

尼波特稱，曾親眼看見特朗普在俱樂部錦標賽射入60呎長推桿，亦曾目睹他在球場打出66桿，認為外界低估其實力。

特朗普去年亦曾在貝德明斯特球場取得男子老年組冠軍，當時公布的總桿為69，扣除兩桿差點後，淨桿為67。

2023年，特朗普也曾宣布包辦老年組及超級老年組冠軍，並在帖文中表示：「不知何故，我就是一名優秀的運動員。」他又宣稱自己多年來贏得無數高爾夫球比賽，成績絕非偶然。

未公開逐洞記分卡

今次比賽屬於特朗普私人俱樂部的會員賽事，並非美國職業高爾夫球巡迴賽。球會至今未公開特朗普的完整逐洞記分卡、使用哪一組發球台，以及詳細比賽規則。