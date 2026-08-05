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俄烏戰爭｜黑海貨船遭無人機襲擊多人傷  土耳其籲各方保航道安全

即時國際
更新時間：06:22 2026-08-05 HKT
發佈時間：06:22 2026-08-05 HKT

俄烏在黑海的軍事衝突持續升級，並日益波及民用航運。土耳其外交部周二（8月4日）發表聲明，證實兩艘由土耳其公司所有、分別懸掛巴拿馬及喀麥隆國旗的民用貨船，在黑海海域遭到無人機襲擊，導致多名船員受傷。土方對此深表關切，警告黑海局勢可能「失控升級」，並緊急呼籲各方採取具體措施，確保黑海航行安全，以免影響全球食品供應。

「亞沙爾」及「娜傑日達」號遭襲 船員狀況受關注

法新社及土耳其媒體報道，土耳其外交部在聲明中指出，這兩艘不幸遇襲的民用船隻，分別被確認為「亞沙爾號」（Yasar）和「娜傑日達號」（Nahide）。監測網站MarineTraffic顯示，它們分別懸掛巴拿馬國旗和喀麥隆國旗。

聲明稱，兩船於周一（3日）晚間離開俄羅斯新羅西斯克港（Novorossiysk）後不久遭到無人機襲擊。襲擊造成多人受傷，土方表示「他們的狀況正受到密切關注」。目前尚無組織或國家公開認領這次襲擊。

土耳其促各方緊急降溫 憂食品供應連鎖反應

對於黑海戰火再次波及民用船隻，土耳其外交部表達了強烈擔憂。外交部說：「我們對俄烏在黑海不斷升級的衝突深表關切，儘管我們已多次發出警告，但衝突仍在影響民用航運。」

作為黑海重要臨海國及曾促成黑海糧食倡議的調停者，土方呼籲各方「緊急採取具體措施，確保黑海航行安全」，以免緊張局勢「失控升級」警告一旦若民用航運持續受威脅，可能進一步影響全球糧食及食品供應的連鎖反應。

黑海航運風險急劇飆升 屢有民船不幸遇襲

事實上，隨著俄烏兩國加大在黑海的軍事對抗力度，該區域的民用航運風險在最近數周急劇飆升。

這並非首次有土耳其相關船隻在黑海不幸遇襲。今年6月下旬，一艘土耳其漁船在克里米亞海岸附近的黑海海域捕魚時遭到襲擊，事件不幸造成一人死亡、四人受傷。

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