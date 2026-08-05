泰女攜4歲女搭機服安眠藥熟睡 疑遭鄰座男猥褻非禮 褲上驚見白色液體

泰國一名女子日前帶同4歲女兒，乘搭阿聯酋廉航杜拜航空（flydubai）客機由杜拜返回曼谷，途中服用安眠藥調整時差，未料熟睡期間疑遭鄰座男乘客猥褻。女子醒來後感到臀部衣物濕透，褲上更留下不明白色液體，當場情緒崩潰。

女事主稱，涉事巴基斯坦籍男子起初否認指控，其後在機組人員查問下承認過錯，痛哭並跪下道歉。客機抵達曼谷廊曼國際機場後，警方登機將男子帶走調查。

不過，泰國傳媒強調，目前大部分案情均來自女事主的社交平台帖文，警方及航空公司尚未完整公布調查結果，涉事男子的刑事責任仍有待司法程序裁定。

起飛前已覺鄰座行為古怪

綜合泰國傳媒報道，女事主周一（3日）與4歲女兒乘坐杜拜航空航班回國。她坐在32A座位，女兒坐在旁邊，而一名據稱30歲的巴基斯坦籍男子則坐在32C。

女子表示，客機準備由杜拜起飛時，已察覺男子行為異常。對方不時把手臂越過座位界線，放在她的座椅及扶手位置，令她感到不自在。

她當時並未與對方爭執，其後因希望調整時差而服下安眠藥，再與女兒蓋上毛氈睡覺。由於藥物作用，她很快便進入熟睡狀態。

女事主憶述，睡夢期間隱約感到有人觸碰她右邊臀部，隨後察覺該處衣物濕濕的。她最初以為只是自己的錯覺，未有立即意識到可能遭人侵犯。

醒來後，她發現鄰座男子不時望向自己，又故意把身體靠近她座位前方的娛樂螢幕，手亦再次伸入其私人空間，行為令她愈來愈不安。

當航班尚餘約一個半小時便抵達泰國時，她檢查衣物，赫然發現褲子右後方留有白色液體痕跡，懷疑有人趁她熟睡時作出猥褻行為。

女事主表示，看到褲上的痕跡後極度震驚，難以相信有人會在客機上、甚至在她年幼女兒身旁作出這種行為。

她立即通知機艙服務員，講述睡夢中被觸碰及發現衣物濕透的經過。一名泰籍機組人員其後檢視她的褲子，亦看到有關白色污漬，隨即向其他機組人員報告。

泰國網站Sanook報道，機組人員其後把涉事男子叫到一旁查問，並安排聯絡地面警方。

事主稱男子痛哭跪地道歉

據女事主的說法，涉事男子最初否認曾經猥褻她，但在機組人員進一步查問後，承認曾作出不當行為，隨即痛哭、跪下及不斷道歉，希望獲得原諒。

女子拒絕和解，堅持報警及追究到底。她表示，事件已對她造成嚴重心理衝擊，不能因為對方道歉便當作沒有發生。

不過，泰國傳媒提醒，男子是否曾經認罪或道歉，目前仍主要來自女事主的單方面陳述，須等待機組人員、警方及其他乘客作供，並結合衣物化驗、座位紀錄及機上證據確認。

據報，客機抵達廊曼國際機場後，執法人員登上客機，將涉事男子帶走問話。女事主亦前往廊曼警署報案，要求警方依法處理。案件現由廊曼警方、旅遊警察及入境部門跟進，調查人員或會檢取女事主的衣物進行化驗，並向機組人員及附近座位乘客錄取口供。

截至目前，杜拜航空未有公開回應事件，泰國警方亦尚未公布涉事男子被控的具體罪名及其是否獲准保釋。

女事主其後把經歷上載至社交平台，希望提醒其他旅客提高警覺。她表示，自己經常出國及乘坐飛機，過去從未遇過同類事件，亦沒想過在機艙這種狹窄、乘客眾多的環境中，仍可能遭到侵犯。

她呼籲旅客即使身處飛機上也不能掉以輕心，尤其是獨自帶同孩子出行、需要服藥或準備在長途航班上睡覺時，應留意鄰座乘客有否作出越界行為。

航空安全專家：感不安應立即求助

航空安全及旅客權益人士指出，若乘客在起飛前或飛行途中感到受威脅，應立即通知空中服務員，毋須等待飛機降落前才求助。機組人員可視乎情況替乘客調位、分隔涉事雙方，並在飛機抵達前通知地面警方。

如懷疑遭受性侵犯，事主在安全情況下應盡量保留證據，包括涉事衣物、毛氈、座位編號、登機證及目擊者資料，避免清洗可能附有生物證據的物品，並盡快接受醫療檢查及報案。

專家同時強調，事主因長途旅程服用藥物或在機上入睡，絕不代表同意他人觸碰身體，亦不應因此受到責怪。惟目前案件仍在調查階段，所有指控及涉事男子是否需要承擔刑事責任，仍須由警方搜證及法院依法裁定。