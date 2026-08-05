俄烏戰爭｜烏男遭俄無人機市集繞圈「獵殺」 追逐近40秒引爆奇蹟生還｜有片

烏克蘭南部赫爾松市（Kherson）周二（4日）發生無人機襲擊，網上流傳一段影片，一架被指屬俄軍的第一身視角（FPV）自殺式無人機，在市集低空「追擊」一名52歲蔬果攤販。男子繞着貨車不斷走避，無人機卻緊隨其後，情景如貓捉老鼠，最終俯衝至其身旁爆炸，男子最終奇蹟生還，但遭受爆炸傷、彈片割傷及腦震盪。烏克蘭指俄軍「獵殺」平民，形容事件是另一宗戰爭罪。

繞貨車左閃右避 無人機窮追不捨

片段由烏克蘭國家警察發布，可見事發於赫爾松一個露天市集。男子以貨車作為蔬果攤檔，發現無人機逼近後，立即繞着貨車奔跑，企圖利用車身遮擋無人機視線。

無人機卻像「貓捉老鼠」般低飛尾隨，並多次改變方向追趕男子。約39秒的片段顯示，無人機一度在其頭頂附近盤旋，待男子停下及躲到車旁時，突然俯衝撞向地面，隨即爆出巨大火球，濃煙升上半空。

路透社按照片段中的建築物、道路布局及植物，配合衞星圖片和歷史影像，確認拍攝地點位於赫爾松，但未能獨立核實拍攝日期。烏克蘭警方及外長西比哈（Andrii Sybiha）均稱，事件發生於周二。

妻子先逃離 男子向無人機展示蔬菜求饒

傷者名叫尤里（Yurii），現年52歲，來自尼古拉耶夫州。烏克蘭當局其後發布他在醫院病床接受訪問的片段。

尤里表示，當日早上與妻子到赫爾松擺賣蔬果，剛撐起太陽傘及開始卸下貨箱，便聽到無人機的嗡嗡聲，惟一開始未能看見其位置。

他憶述，無人機突然從市集後方的灌木叢飛出，飛行高度非常低。妻子立即逃走，無人機其後轉向追逐他。尤里一度拿起蒜頭並指向攤檔上的蔬菜，希望讓操控者知道自己只是普通攤販，並非軍人，但無人機仍未停止追擊。

尤里說：「四周都是空曠平原，根本無處可逃。真的非常可怕。」其妻最終安全逃離，未有受傷。

爆炸發生後，尤里被氣流推倒，雙腿及背部遭彈片擊中，並出現爆炸傷及腦震盪。烏克蘭傳媒形容，他能夠在自殺式無人機近距離爆炸下生還，堪稱奇蹟。

澤連斯基在社交平台X發文稱：「今天，很多人都被另一段俄羅斯在赫爾松對平民進行無人機『狩獵』的影片震驚。」他指，類似針對普通民眾的「狩獵」每天都在赫爾松發生，呼籲國際社會向莫斯科施壓制止。

俄羅斯國防部暫未回應今次赫爾松市集襲擊，但俄方一直否認蓄意針對平民。莫斯科同時指控烏克蘭以無人機及長程導彈襲擊俄羅斯民用地區。

赫爾松位於第聶伯河西岸，俄軍在2022年11月撤離市區後，仍控制河流東岸地區。由於兩岸距離有限，俄軍FPV無人機可輕易飛越河面，襲擊市內行人、車輛、巴士及救援人員。