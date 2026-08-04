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移民日本︱永住權新條件明年4月實施 經濟條件要求與日本國民睇齊

即時國際
更新時間：18:30 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:05 2026-08-04 HKT

未來移民日本要求將更嚴格。日本出入國在留管理廳（入管廳）今日（4日）正式公佈外國人永住許可條件的新指南方案。原則上要求年收入超過日本家庭的平均水平，且預計領取的養老金金額要達到加入厚生年金30年的水平。這是高市早苗政府以「有序共生社會」為口號推進的外國人政策之一。

新方案將在徵求公眾意見後於明年4月實施，年收入標準從今年4月的申請開始適用。

日本永住許可條件更新

日本共同社報道，據入管廳介紹，現行指南規定的永住許可條件為︰

  1. 品行善良
  2. 能夠獨立維持生計
  3. 符合日本國家利益。

新方案將（2）改為「與日本人同等或以上的經濟條件」，並要求持續達到超過日本家庭平均值的年收入水平。該標準將參考總務省的家庭收支調查、厚生勞動省的國民生活基礎調查以及國稅廳的民間工資實際狀況統計調查。

此外還要求預計領取的養老金達到以該年收入工作30年並加入厚生年金情況下可領取的金額。在無法達到時，若有可補充的金融資產也可視為滿足條件。在（3）中新設了被認定為「自立語言使用者」的日語能力等標準。

新宿為東京熱門旅遊點。新華社
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調整配偶申請特例

獲得永住許可原則上需在留10年以上。對於日本人或永住者的配偶，此前作為特例規定「結婚3年」「在留1年」可以獲准永住，但今後將提高至結婚5年、在留3年。

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