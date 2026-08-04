意男自建「古羅馬遺址」騙足20年 遊客付360元參觀贗品 終判囚28個月

意大利一名男子在山坡上自行興建一座「古羅馬劇場」，再以玻璃纖維、石膏及紙漿等現代物料製造古舊效果，聲稱遺址建於公元393年，甚至與凱撒、埃及妖后克麗奧佩特拉及莎士比亞筆下的茱麗葉有關。這場大型「考古騙局」維持近20年，每名遊客要支付最多40歐元（約360港元）參觀，假遺址更一度獲納入歐盟資助的旅遊指南。騙局揭發後，涉案男子經歷近10年司法程序，最終被判監2年4個月。

自稱山泥傾瀉揭千年遺址

綜合《都市報》、歐洲新聞台及西班牙《國家報》報道，69歲男子馬洛索（Franco Malosso），亦以馮羅森弗朗茨（Franz von Rosenfranz）等名字活動。他自稱慈善家、企業家、管弦樂團指揮及歷史學家。

馬洛索聲稱，2005年意大利北部維琴察省阿爾庫尼亞諾（Arcugnano）發生山泥傾瀉，意外揭露一座失落已久的古代建築。他把該處命名為「貝里科海上圓形劇場」（Berico Maritime Amphitheatre），又宣稱它是「全球最古老及最宏偉的圓形劇場之一」。

他在面積約5,000平方米的山坡上安排導賞團、歷史重演等活動，每名訪客收費最高達40歐元。不少遊客深信自己正在參觀珍貴的古羅馬遺址。

凱撒「穿越」400年參觀劇場

為了增加景點的傳奇色彩，馬洛索向遊客訛稱，劇場建於公元393年，並曾獲羅馬政治家凱撒與埃及女王克麗奧佩特拉到訪。

不過，凱撒早於公元前44年遇刺身亡，較劇場所謂的落成年份早約437年，顯然不可能曾經到訪。

馬洛索亦把該處與莎士比亞悲劇《羅密歐與茱麗葉》的女主角茱麗葉扯上關係，聲稱茱麗葉曾在附近一座古老教堂居住。然而茱麗葉本身是文學虛構人物，而故事背景亦在維羅納，並非維琴察。

假遺址獲列歐盟資助旅遊指南

更令人意外的是，這座「古蹟」多年來不僅成功招徠遊客，甚至取得部分地方機構信任，被納入維琴察的旅遊宣傳資料、網上應用程式，以及獲歐盟資助製作的旅遊指南，令其可信程度大增。

直至2016年，阿爾庫尼亞諾市政府對遺址真偽產生懷疑，向維琴察檢察部門舉報。意大利憲兵文化遺產保護部門聯同文物專家介入調查，並查封整個場地。

考古專家檢查後發現，所謂古代遺址其實由水泥柱、石膏雕像、玻璃纖維、紙漿及經加工的現代石塊建成，部分材料更可追溯至2000年代初。

建造者刻意為石塊及建築表面造舊，營造歷經風霜的效果。歷史衛星圖片亦顯示，涉事山坡原本長有樹木，其後被人剷平，再挖掘山體興建劇場，並非因山泥傾瀉而「重見天日」。

文物部門確認，現場沒有任何史前、古希臘或古羅馬遺蹟。建築物呈半圓形，嚴格而言只是仿照羅馬劇場；真正的古羅馬圓形劇場一般呈圓形或橢圓形。

意大利帕多瓦大學文化遺產系教授博內托（Jacopo Bonetto）表示，專家可從建築形態、物料、施工技術及保存狀況，輕易分辨古代建築與現代仿製品，今次只需由合資格考古學家檢查一次，便足以確定遺址是贗品。

案件經歷多年審訊及上訴。馬洛索的說法亦數度改變，最初堅稱現場是真實考古發現，其後改稱自己只是依照一座已消失的古代劇場進行「重建」。

辯方更提出，劇場仿製得過於粗劣，根本不可能令人相信是真正古蹟，因此不應被視為蓄意欺騙。不過，法院認為遺址曾被當作真古蹟宣傳，並透過導賞及活動帶來經濟利益，拒絕接納有關理據。

意大利最高法院日前駁回最終上訴，維持下級法院裁決。馬洛索被裁定非法建築、偽造藝術品及未經批准製作相關作品等罪名成立，判監2年4個月及罰款3,000歐元（約2.7萬港元），據報現正在意大利西北部文蒂米利亞監獄服刑。

前市長狠批：事件淪為「全意大利笑柄」

阿爾庫尼亞諾市政府另向馬洛索提出56萬歐元（約505萬港元）索償，追討事件造成的損失。法院亦下令拆除違法建築，將山坡恢復原貌。

假劇場目前仍然存在，但自2016年起一直被司法機關查封。當地前市長直言，事件令阿爾庫尼亞諾淪為「全意大利的笑柄」；現任市長則表示，當局將設法處理這項「來自過去的不光彩遺產」，避免繼續損害地方形象。