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英男買大雪櫃藏89歲母遺體3年 冒領逾$80萬福利金遭判刑 

即時國際
更新時間：05:18 2026-08-04 HKT
發佈時間：05:18 2026-08-04 HKT

英國威爾斯一名男子在89歲養母離世後，未有為她安排下葬，反而購買大型臥式雪櫃，把遺體收藏在家中近3年，其間繼續領取原應隨母親死亡而停止發放的退休金及福利，涉及逾7.8萬英鎊（約82萬港元）。60歲被告菲臘斯（Christopher Phillips）早前承認妨礙合法及合乎體面埋葬遺體，以及兩項欺詐罪，周一（3日）被判入獄2年4個月。

雪櫃擺飯廳  遺體蓋豹紋氈

案情指，菲臘斯的養母西爾維婭（Sylvia Phillips）2023年3月8日在兩人位於南威爾斯海濱小鎮波斯考爾（Porthcawl）的住所離世，終年89歲，死因至今仍未確定。

60歲被告菲臘斯（Christopher Phillips）。英國警方照片
60歲被告菲臘斯（Christopher Phillips）。英國警方照片
菲臘斯承認妨礙合法及合乎體面埋葬遺體，以及兩項欺詐罪，被判入獄2年4個月。Sky News畫面截圖
菲臘斯承認妨礙合法及合乎體面埋葬遺體，以及兩項欺詐罪，被判入獄2年4個月。Sky News畫面截圖
英國警員其後搜查菲臘斯的住所，揭發案件。路透社資料圖片/示意圖
英國警員其後搜查菲臘斯的住所，揭發案件。路透社資料圖片/示意圖

菲臘斯沒有報告母親死訊，並在她死後兩日購買一個大型臥式雪櫃，把遺體藏於屋內飯廳。遺體一直存放至今年2月，醫護人員因長期未能見到西爾維婭而報警，事件才告揭發。

謊稱母親到倫敦探親 冒領福利金找卡數

南威爾斯警方表示，醫護人員自2022年起已未再親身見過西爾維婭，但她的處方藥物仍有人領取。由於她過往一直定期與醫療機構保持聯絡，突然失去消息引起家庭醫生關注，警方遂於今年2月17日晚上近7時登門作福利檢查。

警員詢問母親身在何處時，菲臘斯訛稱她已到倫敦與親戚同住；惟被追問親戚姓名及地址時，他未能提供任何資料。

警員其後搜查住所，發現一個上方放有鮮花的臥式雪櫃。增援警員到場打開雪櫃後，在內發現一具老年女子遺體，其後證實死者就是西爾維婭。

法庭透露，遺體上蓋着一張豹紋毛氈，雪櫃旁放有玫瑰及一張生日賀卡，寫着「給媽媽，來自基斯杜化和蒂娜」。其中蒂娜（Tina）是家中的寵物狗。

菲臘斯被捕後接受警方盤問，對所有問題均保持緘默。初步驗屍未能確定西爾維婭死因，當局稍後將召開死因研訊。

菲臘斯今年4月在卡迪夫刑事法院承認妨礙遺體獲合法及合乎體面埋葬，以及兩項欺詐罪。案件周一在梅瑟蒂德菲爾刑事法院判刑。

菲臘斯在母親死後，沒有通知英國就業及退休保障部和布里真德郡自治市議會，令西爾維婭的國家退休金、退休金補助、照顧津貼、冬季燃料津貼、生活費補助及房屋福利繼續存入其銀行戶口。

法庭指出，菲臘斯可自由存取母親戶口，近3年間共收到78,190.92英鎊（約82萬港元）。部分款項被用於償還信用卡帳項及兩人住所的家庭債務。

他在母親去世後仍繼續領取她的處方藥物，又多次向醫護人員訛稱，母親不願覆診或接受檢查，以掩飾其死訊。

法官斥為金錢令母遺體受辱

辯方律師史密夫（Ruth Smith）求情時表示，菲臘斯兩歲時被西爾維婭領養，母子關係「異常親密」，兩人在人生中有約50年共同生活。菲臘斯自2008年起擔任母親的主要照顧者，並在她離世前數月辭去工作，全天候照顧她。

辯方稱，被告當時精神狀況脆弱，無法接受母親死亡。他曾向精神科醫生表示：「我就是不想讓她離開。」

菲臘斯又稱，母親離世後，他仍把她當作在世般交談，坐在雪櫃旁與她談論電視劇《加冕街》及賽馬等話題。辯方亦指，他為了靠近母親遺體，一直與雪櫃同房睡覺。

主審法官勞埃德—克拉克（Tracey Lloyd-Clarke）判刑時指出，西爾維婭的遺體在臥式雪櫃內存放近3年，承受極大侮辱；雖然沒有證據顯示遺體受到其他形式的侮辱，但被告長時間隱瞞死訊，並從中取得金錢利益，令案情更加嚴重，最終判他入獄2年4個月。

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