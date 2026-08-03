加州華裔綁匪飛車難逃攔截 當場「處決肉參」 遭警擊斃

美國加州高級住宅區日前發生一宗震驚當地社會的綁架案，兩名華裔男子涉嫌綁架來自新疆的前生意夥伴，警方接報後飛車追逐綁匪，原以為成功攔下疑犯可望救出肉參，豈料其中一名綁匪竟在當眾打開車尾廂射殺肉參。警員見狀擊斃疑犯，車廂內的受害人傷重不治。

綜合美媒報道，案件於7月29日發生在加州聖伯納汀諾縣奇諾崗（Chino Hills）。有民眾深夜10時許報警稱聽到槍聲，且有人高喊救命，警方趕到現場發現有車輛高速行駛，形迹可疑，試圖截停但司機沒有理會。

經過追逐後，警方成功將車輛截停。其一名疑犯按照警員指示下車，警員以為他要投降之際，他突然走向車尾箱，打開後向連開數槍。警員立即開槍制止，將疑犯擊斃，查看車尾箱發現肉參已無生命跡象。

據指兩名疑犯分別是薄正峰（Zhengfeng Bo ，音譯）與薄建泉（Jianquan Bo ，音譯），薄正峰是主犯，負責開車，也是殺死肉參的人；薄建權則在下車後被警方拘捕，面臨綁架與謀殺罪名指控。

死者是60歲、來自新疆的艾克巴爾（Shukur Aikebaer）。朋友Adam Nijiati透露，艾克貝爾大約15至20年前從中國來到美國，做過各種生意來養活家人，包括房屋買賣及翻修轉售，還曾在聖地亞哥經營快餐店。

警方指出，艾克巴爾與薄正峰過去存在商業或工作關係，但警方目前沒有公布是甚麼生意，也沒有透露是否存在債務、經濟糾紛或其他商業矛盾。艾克巴爾女兒確認父親與薄氏兩人認識，但對於他們之間有甚麼糾紛毫無頭緒。