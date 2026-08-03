美國佛州父親用吹葉機猛吹半歲幼子致死 稱「好玩」被控一級謀殺

美國佛州一名父親用「吹葉機」（leaf blower）猛吹6個月大的兒子，強大衝擊力致寶寶不幸喪命。事發2年後，這名父親被正式以一級謀殺罪起訴，預計9月受審。

父親說辭前後矛盾

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馬里昂縣（Marion County）法院紀錄顯示，2024年8月，警方接報趕往一處民居，發現嬰兒失去意識，隨即送院。孩子接上維生系統，延至數日後不治。醫生判定男嬰死因是「嬰兒搖晃症候群」（Shaken Baby Syndrome），在承受「劇烈搖晃所造成的鈍傷」後喪命。

警方近日取得影片，得悉男嬰父親韋斯特維爾特（James Westervelt）在兒子更年幼時，曾用吹葉機吹他的臉，今年4月以虐兒罪將其拘捕。與嬰兒死亡事隔一段時間，警方此次問話發現這名父親說法矛盾，遂與檢方合作，將指控提升為謀殺。

調查人員透露，韋斯特維爾特稱，用吹葉機吹兒子因為「覺得很好玩」。

法庭紀錄顯示，檢察官原本控告他「無預謀二級謀殺」，隨後撤銷，7月30日改控「有預謀一級謀殺」。