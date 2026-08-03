曼谷男誤殺女友赴靈堂道歉 遭閨蜜男友槍擊報復亡

泰國曼谷近日發生一宗震驚社會的靈堂槍擊案，一名27歲男子福海（Phokhai）日前因槍枝走火，誤殺22歲女友奈塔維帕（Nattawipa），8月1日獲准保釋後趕往靈堂向女友遺體致歉，未料卻遭女友閨蜜的男友當眾開槍報復，2歲幼子頓成孤兒，槍手隨後飲彈自盡。

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綜合泰媒報導，1日傍晚5時25分左右，福海到汶通郎寺（Bueng Thong Lang Temple）悼念女友，當時正準備舉行誦經儀式，福海向遺體灑水致敬後，與朋友在靈堂外休息。

靈堂另有兩人中流彈受傷。 fb / Thaipolice

此時女友閨蜜及其男友諾帕拉特（Nopparat）騎車抵達現場，女方先不斷指着福海痛罵，指責他害死奈塔維帕，福海全程沒有回嘴。不料，諾帕拉特竟朝福海連開8槍，福海胸腹及頭部多處中彈當場身亡，葬禮上另有2人遭流彈打中腿部送院。

襲警逃逸 最終自盡

諾帕拉特隨後與女友騎車逃逸，遭攔截時更向警方開槍。他藏身曼谷堪那耀區（Khan Na Ya）一處公寓並進行網路直播，警方接獲檢舉後迅速趕至包圍大樓，並派談判人員勸諾帕拉特投降。凌晨約2點15分，房內傳出兩聲槍響，警方阴隨即破門，發現諾帕拉特頭部中槍，女友安然無恙。

槍手送院後證實死亡。警方正盤問其女友及雙方家屬，以進一步釐清案情。

據稱福海7月29日酒後整理槍支時，不慎走火誤殺女友，他極度悲痛與自責。如今他也隨女友而去，留下的2歲幼子頓成孤兒。