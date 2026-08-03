英國撤銷部分歐盟公民「錯誤授予」居留權 恐至少100人收通知

英國內政部近日通知約百名歐盟公民，指他們當中因「歐盟定居計劃」（EU Settlement Scheme）取得的居留權是「錯誤授予」，相關人士需於14日內提交證據，證明當初符合資格，否則將須另尋移民途徑或離開英國。

英國一項計劃詀歐盟公民申請定居身份。AP

根據「歐盟定居計劃」（EU Settlement Scheme）內容是，在脫歐前住在英國不到5年的歐盟公民，可先獲得「預先定居身分」，待英國居住期間滿5年後再申請「定居身分」。內政部曾表示，當初因為要在短時間內處理數百萬宗申請，可能有部分個案證據不足或批錯，需要「糾正」。

據指內政部在發出通知時，設立14天答辯期，可提交證據證明居留權不應被縮短。

倡議組織：努力建立生活落空

《衛報》報道，當局正重新審查需要申請將身分升級為「定居身分」的人，包括兒童、非歐洲經濟區（EEA）公民，以及在2020年12月31日之後抵達英國的人。當局拒絕透露已向多少人發出通知，但倡議組織「the3million」稱，僅在3月就有95人收到通知，擔心最終可能有數百甚至數千名歐盟公民受影響，被要求離開英國。

「the3million」負責人霍金斯（Monique Hawkins）指出，這些人多年前獲內政部授予身分，以善意在英國建立生活，如今5年過去，卻在要申請定居身分時卻告知「這是錯誤」，令人難以承受。