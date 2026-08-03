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遊日注意 | 櫻島火山劇烈噴發 濃煙直衝3000米 火山灰襲鹿兒島

即時國際
更新時間：13:11 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:11 2026-08-03 HKT

日本九州櫻島火山南岳山頂的火山口周日晚劇烈噴發，大量濃煙與火山灰瞬間衝上3000米高空，噴出的火山岩散落至方圓800米至1100米，火山灰朝西南方飄向鹿兒島市谷山一帶。根據氣象廳發布的時間表，包括鹿兒島市、垂水市、鹿屋市及指宿市等多個地區，自深夜至周一清晨都將陸續受到降灰籠罩。

火山口在周日深夜11時34分爆發，之後多次噴火。今次爆發是櫻島火山今年第17次爆發性噴發，且在首波劇烈爆發過後，南岳山頂火口隨即轉為連續噴發狀態。

櫻島火山過去多次噴發。美聯社
櫻島火山過去多次噴發。美聯社
櫻島火山以往爆發情景。X@Nezo_Samarin
櫻島火山以往爆發情景。X@Nezo_Samarin

今年第17次噴發

噴發產生的巨大噴石最遠飛散至距離火口800至1100米處，顯示火山內部能量相當活躍，氣象廳隨即對周邊區域發布降灰預報。

氣象廳指出，目前噴煙正持續往西南方向漂移。火山灰已從火山口順風吹向西南方的鹿兒島市谷山地區方向，預計櫻島周邊及鹿兒島市區將會出現火山灰降落現象。

氣象廳特別提醒附近居民與行經該區域的車輛駕駛提高警覺，注意降灰帶來的能見度不良、道路滑溜，以及隨風飄散的小型火山碎屑等威脅。

鹿兒島市谷山地區防大量降灰

櫻島火山由上月21日開始活動頻繁，上周六深夜亦曾爆發，並持續噴火達50分鐘，強度之大甚至從鹿兒島市區及周邊地區都能觀察到。

面對火山噴發，鹿兒島地方氣象台提醒民眾，務必提高警覺。氣象部門預估部分區域降灰量將達到「稍多」等級，火山灰降下後除了會導致地面標線難以辨識，也會對呼吸道造成刺激，民眾若需外出應佩戴口罩並攜帶雨具防護。
 

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