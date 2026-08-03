休達偷渡潮 | 摩洛哥人權組織：近130死數十失蹤 休達市面大致復常

西班牙位於非洲北部與摩洛哥接壤的飛地休達，日前有數以萬計摩洛哥非法移民從海路及陸路湧入，在偷渡過程中死亡的人數已增至72人死亡，當地周日已大致恢復正常，回復平靜。摩洛哥官方死亡數字則為11人，但摩洛哥人權協會（AMDH）表示，近130人死亡，另有數十人失蹤。

7月29至31日，估計有6萬人從摩洛哥湧入休達，創下當地最高紀錄，許多是游泳繞過邊境檢查哨闖入。

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小群非法移民走動

這批非法移民大多已在48小時內自願回到摩洛哥，僅剩幾小群非法移民在外走動。西班牙軍警周日繼續在休達街頭巡邏。

在延伸到地中海的邊界屏障附近海域，則有數艘救援單位的小型充氣艇持續巡邏，海域也設了一條新的500米長浮球繩，充當海上屏障，以遏止偷渡潮。

摩洛哥內政部：11人死亡

摩洛哥內政部指出，本周有11人於嘗試前往休達期間喪命，其中有10人溺水身亡，另有1人從岩石區摔落而喪生。摩洛哥人權協會則表示，受害者近130人，另有數十人失蹤。檢察官已對事件展開正式調查。

而馬德里當局證實，至少有72人喪生。

西班牙政府派駐休達的代表特里亞諾在被問到死亡人數時告訴記者：「我們目前掌握的最新數字是72人。」

分析：摩洛哥或有意放行

西班牙將今次事件矛頭指向犯罪集團，表示他們散布謠言，聲稱近期西班牙最高法院有關移民的裁決將使移民更容易入境。事緣西班牙最高法院7月8日裁決，指海路抵達的移民不應像其他人一樣被遣返。

部分分析人士則認為，摩洛哥可能有意放行非法移民，藉此向西班牙進行外交施壓，因為馬德里近來與拉巴特宿敵的阿爾及利亞改善關係。

教宗深表關切

教宗良十四世周日在主日祈禱中特別提到休達偷渡潮，表示他對此深感關切，期盼有「和平、穩定與正義」的解決方案。

