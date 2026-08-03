華盛頓州山火燒毀600棟建築物 6萬人緊急疏散 全州進緊急狀態

美國西北部華盛頓州斯波坎市（Spokane）及其周邊地區發生山火，燒毀600棟建築物，6萬人被逼撤離家園。

美國國家氣象局（NWS）警告，由於強風和異常乾燥，斯波坎市存在極度危險的火災天候條件。美國有線電視新聞網（CNN）表示，截至2日上午，該區3場山火共燒毀了2181公頃的土地。

山火災場變焦土。美聯社

居民家園盡毀。美聯社

大火燒毀600楝建築物。美聯社

山火共燒毀了2181公頃的土地。美聯社

大量住宅夷為平地

山火現場影片顯示，大量住宅已被燒得夷為平地，只剩下磚造壁爐和地基殘存。斯波坎市長布朗2日下午在記者會上指出，600百棟房屋和建築物被火災摧毀，當局仍在評估人員傷亡的可能性。

華盛頓州長弗格森（Bob Ferguson）宣布該州進入緊急狀態。他聲稱，由於氣候變化導致有利於破壞性山火發生的條件，該州已連續4年遭受乾旱。

弗格森在記者會上說，他已與聯邦官員就獲取因應災難的資源進行了溝通，其中包括總統特朗普，特朗普稱「已理解形勢的嚴峻性」。