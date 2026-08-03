伊朗表示，與阿曼就霍爾木茲海峽管理安排的談判已接近完成。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周日向內閣匯報德黑蘭與馬斯喀特的最新磋商進展時說，雙方就相關問題的討論已進入最後階段，但未有透露細節。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）其後表示，伊朗與阿曼的談判屬雙邊事務，「不涉及任何其他一方」。他又指，伊朗與阿曼就建立一套保障雙方利益的機制進行磋商，並非新鮮事，相關討論已持續一段時間。

巴加埃表示，根據伊朗與美國早前達成、旨在結束戰事的諒解備忘錄第5條，霍爾木茲海峽未來的管理應由伊朗負責，並在與阿曼及地區國家對話下進行。他稱，該水道北線在諒解備忘錄生效初期約22至23日內一直「完全安全」，船隻亦曾使用該航線；其後美國在原定30日期限屆滿前對伊朗發動軍事攻擊。

伊朗稱與阿曼就霍爾木茲海峽航運機制進行磋商 新航道談判接近完成。路透社

巴加埃指出，海峽南線加劇地區安全風險，也損害伊朗國家利益，德黑蘭不會接受。他說，雙方最終同意的航道「既不會是現時的北線，也不會是南線，而是一條新航道」，並強調伊朗與阿曼就新航道形成的共識，「不代表霍爾木茲海峽會被開放或繼續關閉」。

他同時表示，伊朗會按本國利益及考量行事，不會因他人威脅或恫嚇而改變決定。巴加埃又警告，地區國家切勿為美國可能對伊朗發動的攻擊提供便利，指若向侵略者提供軍事基地或後勤設施，該國將被視為與侵略者站在一起。

巴加埃稱，過去24小時內，英國、保加利亞及烏克蘭已與德黑蘭接觸，並表明不會在任何可能針對伊朗的美國行動中扮演角色。