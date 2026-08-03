Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗稱與阿曼就霍爾木茲海峽航運機制進行磋商 新航道談判接近完成

即時國際
更新時間：04:57 2026-08-03 HKT
發佈時間：04:57 2026-08-03 HKT

伊朗表示，與阿曼就霍爾木茲海峽管理安排的談判已接近完成。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周日向內閣匯報德黑蘭與馬斯喀特的最新磋商進展時說，雙方就相關問題的討論已進入最後階段，但未有透露細節。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）其後表示，伊朗與阿曼的談判屬雙邊事務，「不涉及任何其他一方」。他又指，伊朗與阿曼就建立一套保障雙方利益的機制進行磋商，並非新鮮事，相關討論已持續一段時間。

巴加埃表示，根據伊朗與美國早前達成、旨在結束戰事的諒解備忘錄第5條，霍爾木茲海峽未來的管理應由伊朗負責，並在與阿曼及地區國家對話下進行。他稱，該水道北線在諒解備忘錄生效初期約22至23日內一直「完全安全」，船隻亦曾使用該航線；其後美國在原定30日期限屆滿前對伊朗發動軍事攻擊。

伊朗稱與阿曼就霍爾木茲海峽航運機制進行磋商 新航道談判接近完成。路透社
伊朗稱與阿曼就霍爾木茲海峽航運機制進行磋商 新航道談判接近完成。路透社

巴加埃指出，海峽南線加劇地區安全風險，也損害伊朗國家利益，德黑蘭不會接受。他說，雙方最終同意的航道「既不會是現時的北線，也不會是南線，而是一條新航道」，並強調伊朗與阿曼就新航道形成的共識，「不代表霍爾木茲海峽會被開放或繼續關閉」。

他同時表示，伊朗會按本國利益及考量行事，不會因他人威脅或恫嚇而改變決定。巴加埃又警告，地區國家切勿為美國可能對伊朗發動的攻擊提供便利，指若向侵略者提供軍事基地或後勤設施，該國將被視為與侵略者站在一起。

巴加埃稱，過去24小時內，英國、保加利亞及烏克蘭已與德黑蘭接觸，並表明不會在任何可能針對伊朗的美國行動中扮演角色。

 

最Hit
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
11小時前
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
22小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
影視圈
7小時前
01:56
三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 體能優異為退休水警 外號大隻佬多次參賽
突發
13小時前
施南生追思會丨哥倫比亞影業、康城影展等國際影壇巨頭致悼辭 曾志偉張艾嘉緬懷好友
施南生追思會丨哥倫比亞影業、康城影展等國際影壇巨頭致悼辭 曾志偉張艾嘉緬懷好友
影視圈
10小時前
尖沙咀酒吧血案│警「犁庭掃穴」狂掃勝和娛樂場 頭目「左口」落網
01:27
尖沙咀酒吧血案│警「犁庭掃穴」狂掃勝和娛樂場 頭目「左口」落網
突發
13小時前
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
影視圈
15小時前
楊明莊思明吉隆坡結婚 新娘Lisa披奢華裙褂敬茶滿身金器 新郎爆蜜月延期將返港搞盛大派對
楊明莊思明吉隆坡結婚 新娘Lisa披奢華裙褂敬茶滿身金器 新郎爆蜜月延期將返港搞盛大派對
影視圈
11小時前