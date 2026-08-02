熊本地震｜AEON MALL宇城冧天花 壓死80餘歲男顧客

日本熊本縣地震災情嚴重，繼嘉島町永旺夢樂城「AEON MALL熊本」爆炸確認造成7死5傷，位於宇城市的「AEON MALL宇城」也有一名被瓦礫壓住的男性顧客證實死亡。

相關新聞：熊本地震 | 22歲女店員逃出AEON報平安 疑因公司指示折返罹難

據日媒報道，宇城市觀測到震度7的地震，消防部門於7月31日下午6時15分接獲職員通報，稱「一名男子被建築物坍塌的碎片壓住，僅能看見雙腳」。消防到場發現該名約80多歲的男子，在書店附近的梳化，心肺停止狀態送院，延至2日確認死亡。

永旺表示，地震發生後，員工立即引導顧客撤離到購物中心外的安全區域，隨後檢查了整棟建築，確認無人滯留才撤離。永旺對顧客在大樓內遇難深感悲痛，表示「向遇難者家屬致以最深切的歉意」。

相關新聞：熊本地震︱AEON MALL災後廢墟環境曝光 集團社長：爆炸前有逾4000人在場︱有片

位於熊本縣嘉島町的「AEON MALL熊本」發生爆炸事故，是今次地震最重要災情之一，造成7名員工死亡。