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熊本地震｜AEON MALL宇城冧天花 壓死80餘歲男顧客

即時國際
更新時間：17:15 2026-08-02 HKT
發佈時間：17:15 2026-08-02 HKT

日本熊本縣地震災情嚴重，繼嘉島町永旺夢樂城「AEON MALL熊本」爆炸確認造成7死5傷，位於宇城市的「AEON MALL宇城」也有一名被瓦礫壓住的男性顧客證實死亡。

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據日媒報道，宇城市觀測到震度7的地震，消防部門於7月31日下午6時15分接獲職員通報，稱「一名男子被建築物坍塌的碎片壓住，僅能看見雙腳」。消防到場發現該名約80多歲的男子，在書店附近的梳化，心肺停止狀態送院，延至2日確認死亡。

永旺表示，地震發生後，員工立即引導顧客撤離到購物中心外的安全區域，隨後檢查了整棟建築，確認無人滯留才撤離。永旺對顧客在大樓內遇難深感悲痛，表示「向遇難者家屬致以最深切的歉意」。

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位於熊本縣嘉島町的「AEON MALL熊本」發生爆炸事故，是今次地震最重要災情之一，造成7名員工死亡。

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