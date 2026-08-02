暗殺行動變「打機任務」 犯罪集團誘青少年跨國慘成「即棄殺手」

歐洲刑警跨國打擊以瑞典為基地、與伊朗政權有聯繫的「Foxtrot」網絡，他們將殺手任務設計成「打機式」解任務遊戲，吸引青少年做他們的「即棄殺手」。其中一名挪威少年在英國被捕，周三被裁定共謀殺人罪成，英國廣播公司（BBC）以他的案例說明Foxtrot運作模式。

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納特蘭來自挪威斯塔萬格，父母都是記者，成長環境優渥，但後來染上毒品並出現精神病症狀，入過戒毒中心也短暫住過兒童之家。在那裏，他認識了網名 「UnknownHustler」的青少年，因此接觸到去英國行兇的招募訊息——「Killing in England 270k」（27萬挪威克朗，約22.35萬港元）。

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納特蘭接着被轉交給化名「Agent 47」的Foxtrot成員，瑞典警方指「Agent 47」是與馬吉德關係密切的人物艾哈邁德（Ali Shehad Ahmed）。此人為納特蘭預訂了飛往曼徹斯特機場的單程機票，並協助他申請緊急護照，透過通訊應用程式Signal為旅程的每個階段給予指導，隨後將納特蘭轉交給化名「1」的後勤人員。

收地圖解任務找槍支現金

後勤人員「1」把納特蘭當成電腦遊戲中的角色，傳給他地圖與影片，指示他在樹林中找到藏匿的槍枝，以及在行人隧道附近草叢中找到現金。納特蘭帶著武器入住哈德斯菲爾德的飯店後，Agent 47還跟他說：「明天我們有很多事要做。」但納特蘭隔天早上即被逮捕，連要殺的目標是誰都不知道，反恐警察至今仍在調查。

警方將這種模式稱為「殺人即服務」(Violence as a Service，VaaS)，負責調查的歐洲刑警（Europol）「GRIMM行動特別工作組」指出，青少年殺手在社交群媒體上被招募的，模仿電腦遊戲的運作模式接收指令。

Foxtrot頭目藏身伊朗

自2022年以來，Foxtrot網路據信已在歐洲犯下約35宗謀殺案，並對以色列目標發動多起襲擊與未遂攻擊，其中包括兩宗使用爆炸物與手榴彈的案件。他們以高額報酬吸引青少年做殺手，但幾乎不需要真正付錢，因為這些青少年都會被抓。而納蘭特未出手就被捕，原因是招募他的Generalen因安排另一宗刺殺案被15歲「刀手」舉報。

據指Foxtrot領袖馬吉德（Rawa Majid）已逃離瑞典，曾藏身土耳其，目前據信人在伊朗首都德黑蘭。警方認為，部分VaaS攻擊是為伊朗政權服務，包括對哥本哈根以色列大使館手榴彈攻擊；其他攻擊則是為Foxtrot爭毒品地盤。

瑞典廣播公司（SVT）調查記者薩利胡（Diamant Salihu）已研究Foxtrot及其伊朗聯繫長達3年。他說：「伊朗政權命令Foxtrot網路的領導者，動員其網絡對政權的敵人發動攻擊。這些目標可能是異議人士、反對政權的記者，也可能是以色列相關目標。」

GRIMM特別工作組成立15個月以來，已逮捕超過280人，包括幾名關鍵疑犯，最重要的就是逮捕了據信是Agent 47的艾哈邁德。他在伊拉克庫德族城市蘇萊曼尼亞被拘留，目前瑞典正提出引渡請求。