出售世界盃股權︱歐足協稱對恩芬天奴失信心 西甲聯賽會長籲其辭職

儘管國際足協（FIFA）在球壇強烈反彈下，已正式宣布放棄出售世界盃等賽事部分股權的計劃，但此舉仍未能平息風波。當下外界焦點已轉向會長恩芬天奴（Gianni Infantino）的去留問題，歐洲足協（UEFA）率先表明對其領導失去信心，中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）亦呼籲全面檢討其表現。

歐足協斥要求徹查幕後推手

相關新聞：國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙

歐洲足協於周六（1日）發表聲明，形容國際足協撤回「出售賽事股權」是足球運動的勝利，但強調重建外界信任僅是剛剛開始。聲明指出，歐洲足協及足運界多數成員已對國際足協領導層失去信心，並明言絕不能接受有人暗中炮製草率落地的可疑計劃，必須找出幕後推手嚴加問責。

在此次風波中與歐足協站在同一陣線的中北美洲及加勒比海足協亦發表聲明，直指這宗片面且極為惡劣的治理失當事件，只是國際足協一貫失誤的延續，全面檢討恩芬天奴的領導表現已是刻不容緩。西班牙甲組聯賽會長泰巴斯（Javier Tebas）更公開呼籲恩芬天奴辭職，強調國際球壇需要全新的領導層以革新管理體制並重建信任。

然而，恩芬天奴仍獲得部分陣營支持。卡塔爾足總公開表態力挺，承諾全力支持其繼續發展及壯大全球足球運動；而在恩芬天奴任內取得2030年世界盃共同主辦權的摩洛哥，其足總會長亦重申支持立場。

根據國際足協章程規定，只要獲得五分之一（即 43 個）屬會支持提出不信任動議，國際足協便須召開緊急大會付諸表決。反對恩芬天奴的陣營亦可選擇在明年的會長選舉中推舉候選人，直接挑戰其領導地位。