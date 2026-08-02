世紀熱浪︱多瑙河萊茵河水位創新低 匈牙利核電站首關 德國第3季GDP恐削0.2%

近來持續的高溫與降雨不足導致歐洲多條主要河流嚴重缺水，水位屢創新低，多國的能源供應、水力發電、工業運輸及農業灌溉因而遭受重創，嚴重衝擊經濟。

羅馬尼亞限水

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在中東歐地區，多瑙河水位降至歷史新低。匈牙利總理毛焦爾．彼得上月30日表示，由於多瑙河冷卻水源不足，該國唯一的「保克什核電站」（Paks Nuclear Power Plant）將在其44年歷史上首度完全關閉。

毛焦爾另指出，加上此前第二大天然氣火力發電廠「多瑙門蒂發電廠」因故障停運，匈牙利國內發電能力已驟減2,400兆瓦；預計水位短時間內難以回升，最遲自8月3日起，該國將面臨前所未有的能源供應危機。

多瑙河沿岸其他國家同樣災情頻傳，在克羅地亞，東部多瑙河段水位降至前所未有的低位，導致奧帕托瓦茨地區一艘沉沒近90年的貨船殘骸重新浮出水面。

而在塞爾維亞，北部城市諾維薩德附近水位大跌，數百艘小船與數十艘貨船幾近擱淺。當地遊船業者無奈表示，水位遠低於河岸，夏季旅遊旺季「已經提早結束」。

羅馬尼亞境內的多瑙河流量更降至30年來最低。當局已實施臨時限水措施以支援農業灌溉，並協調支流水庫放水。此外，切爾納沃德核電站的兩座核反應堆分別於7月28日及30日停運，這是該核電站首次因水位過低而導致兩座反應堆同時停擺。

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萊茵河部分航線運費已暴漲3至4倍

作為西歐工業命脈的萊茵河亦難逃乾旱影響。根據德國聯邦水道與航運管理局（WSA）數據，科隆觀測站於2日上午測得68厘米水位，打破2018年10月的69厘米紀錄，刷新歷史新低；魯爾工業區的杜伊斯堡－魯爾奧特測站也降至153厘米，追平歷史最低紀錄。

德國內河航運協會（BDB）表示，雖然目前萊茵河尚未禁航，但貨船為避免擱淺不得不大幅減載，目前內河船舶載貨量僅剩平時的1/3至1/2，部分航線運費已暴漲3至4倍，企業還需承擔貨運延誤與改道的額外成本。

德國經濟研究所（IW）亦指出，化工、鋼鐵及石油等高度依賴大宗原料運輸的產業首當其衝，且公路與鐵路短期內難以完全替代河運。隨著關鍵河段水位持續走低，建材與能源產品價格面臨上漲壓力，加油站協會亦警告部分地區燃料供應恐受影響，推升油價。

基爾世界經濟研究所（IfW）估計，若低水位情況持續至夏末，可能導致德國第三季國內生產總值（GDP）減少0.1至0.2個百分點，相當於造成約10億至20億歐元的經濟損失。