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莫斯科市中心女子攜爆炸裝置 餐廳附近引爆 釀至少3死21傷

即時國際
更新時間：05:43 2026-08-02 HKT
發佈時間：05:43 2026-08-02 HKT

俄羅斯當局表示，莫斯科市中心一間高級意大利餐廳附近周六晚發生爆炸，一名女子攜帶自製炸彈引爆，造成至少3人死亡、21人受傷。

路透社報道，爆炸於當地時間晚上8時前發生，地點位於庫德林斯卡婭廣場（Kudrinskaya Square）附近、一座史太林時期七座高樓之一的地面餐廳露台附近。警方表示，傷者傷勢各有不同，救援及調查人員已到場處理。

俄羅斯國家反恐委員會（NAK）表示，涉事女子試圖進入位於現場附近的高級意大利餐廳Balzi Rossi時，被保安人員攔截，其後發生爆炸。俄羅斯國營通訊社RIA報道，爆炸造成該女子、涉事保安以及一名餐廳顧客死亡。

當局目前未公布死者及傷者身份，亦未透露事件背後主使者或動機。俄羅斯國營通訊社發布的畫面顯示，大批全副武裝執法人員封鎖現場，警方正進行調查。

俄羅斯《生意人報》（Kommersant）引述消息人士稱，炸彈疑原本是用於襲擊在餐廳戶外露台用餐的客人。報道又指，炸彈可能由其他人遙距引爆，而攜帶炸彈的女子未必知道自己攜帶的是爆炸裝置。

餐廳網站資料顯示，餐廳周六因舉行私人活動而暫停營業。

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