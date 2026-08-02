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澳洲圖書館新書變古籍 借出逾150年終歸還 累積罰款逾2.8萬澳元

即時國際
更新時間：02:38 2026-08-02 HKT
發佈時間：02:38 2026-08-02 HKT

澳洲一間公共圖書館近日收到一本借出約150年後終歸還的書籍。這本於1858年出版的《雅典古蹟》（Antiquities of Athens），在一間住宅裝修期間被發現藏於牆內，最終送回新南威爾士州基亞馬（Kiama）圖書館。

據英國《衛報》報道，一名男子在翻修房屋時，於一個被封閉的壁爐內發現一個茶葉箱，箱內藏有一本書本，並被磚塊封起。基亞馬圖書館經理米歇爾・哈德森（Michelle Hudson）表示，圖書館從未收到過如此久遠才歸還的藏書。她說：「我在社交媒體上關注了許多圖書館，經常看到有人在清理故人遺物等情況下，歸還一些逾期30或40年的書籍。」

哈德森表示，這本書可能在圖書館開幕後數年內便遺失。當時基亞馬圖書館於1872年成立，館內借閱規定相當嚴格，借書人必須先歸還逾期書籍並繳清欠款，才可再次借閱其他書籍。

哈德森說，根據書內當年列明的借閱規則，逾期罰款為每周3便士。若按現今通脹計算，這本書的逾期費用估計約達2.8萬澳元（約15.4萬港元）。不過，圖書館方面表示，由於19世紀70年代記錄借閱者姓名及日期的登記冊已經遺失，無法追查最後一名借書人，因此亦無法確定這筆「天價罰款」應由誰支付。她笑稱：「也許這就是它一直沒有被歸還的原因。」

據了解，當年的圖書館規定，一個家庭最多可借閱3本書，但前提是至少有6名家庭成員「已知懂得閱讀」。這本《雅典古蹟》在圖書館最初約1,000本藏書中編號為506號，經歷多年存放後，封面及部分頁面受到水漬影響。

圖書館表示，這本失而復得的古籍將不會再次外借，而會放入地方歷史收藏區展示。哈德森說：「我們不希望再等150年才有人把它還回來。」

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