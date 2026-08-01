英樂隊Massive Attack獅城高呼「解放巴勒斯坦」 2人收警告全隊禁開騷

英國迷幻電子樂隊Massive Attack日前在新加坡演出，兩名成員一度在台上拉開巴勒斯坦旗，其中一人還高呼「解放巴勒斯坦」。警方調查後宣布「對這兩名男子進行嚴厲警告」，將禁止他們返回新加坡，樂團也將被禁止在新加坡演出。

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Massive Attack 7月29日在新加坡演出。 （宣傳圖片）

這場音樂會7月29日在新加坡星宇表演藝術中心（The Star Theatre）舉行。網傳影片顯示，兩名樂隊成員在舞台上展示一面巴勒斯坦旗，觀眾不斷歡呼。警方表示：「儘管活動組織者事先已確認遵守許可條件，但在演出期間，兩名樂隊成員在舞台上揮舞着外國國旗，其中一人還高喊『解放巴勒斯坦』。」

Massive Attack成員在新加坡的舞台上展示巴勒斯坦旗。 X@Sarah Wilkinson

警方發言人向英國廣播公司（BBC）表示，經調查後，兩名樂隊成員因涉嫌違反1949年《外國國家標誌（展示管制）法》第3條及《公共秩序法》第16條，而被發出「嚴正警告」。前者禁止在大多數情況下於公眾場所展示外國旗幟，後者則對具政治性質的公開活動設有嚴格條件。

這個樂團以批評以色列在加沙的軍事行動聞名，並利用其影響力支持巴勒斯坦事業。今年4月，樂隊主唱納亞（Robert Del Naja）在倫敦特拉法加廣場參加聲援「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的抗議活動時被捕，英國當局將此組織列為恐怖組織予以取締。