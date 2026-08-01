美警察穿偽裝衣「扮灌木」打擊開車玩手機 蹲守6小時開74張罰單

美國新澤西州警方為了揪出開車玩手機的「低頭族」，竟想出奇招，派警員「扮灌木」藏身繁忙路段執法，結果在短短6小時內，成功開出74張罰單，這個執法奇招在網上引起熱烈討論。

新澤西州密德爾薩克斯縣（Middlesex County）的鄧內倫（Dunellen）警察局29日執行了一項針對「分心駕駛（Distracted Driving）」的秘密執法行動。

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其中一名警員身穿「灌木服」躲在路邊樹旁，手持望遠鏡鎖定開車時滑手機的司機，一有發現立即通報前方同仁攔截開罰。

鄧內倫警察局在facebook貼出執勤情況的照片表示：「我們的『灌木』今天非常忙碌！在短短6小時的執法時間內，我們向因使用手機而分心的司機開出了多達74張罰單。」

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根據新澤西州法律規定，駕駛在行車過程中嚴禁使用手持手機或任何通訊設備，初犯者罰200至400美元（約1570至3140港元）。警方勸喻：「短訊或通知可以等一下再看，請把你的眼睛放在道路上，而不是螢幕上！」