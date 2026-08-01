Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美警察穿偽裝衣「扮灌木」打擊開車玩手機 蹲守6小時開74張罰單

即時國際
更新時間：14:55 2026-08-01 HKT
發佈時間：14:55 2026-08-01 HKT

美國新澤西州警方為了揪出開車玩手機的「低頭族」，竟想出奇招，派警員「扮灌木」藏身繁忙路段執法，結果在短短6小時內，成功開出74張罰單，這個執法奇招在網上引起熱烈討論。

新澤西州密德爾薩克斯縣（Middlesex County）的鄧內倫（Dunellen）警察局29日執行了一項針對「分心駕駛（Distracted Driving）」的秘密執法行動。

相關新聞：秘魯警察扮「紅色蚱蜢」掃盪毒窟 大錘砸門檢大麻可卡因

其中一名警員身穿「灌木服」躲在路邊樹旁，手持望遠鏡鎖定開車時滑手機的司機，一有發現立即通報前方同仁攔截開罰。

鄧內倫警察局在facebook貼出執勤情況的照片表示：「我們的『灌木』今天非常忙碌！在短短6小時的執法時間內，我們向因使用手機而分心的司機開出了多達74張罰單。」

相關新聞：華人男子泰國性侵女大生拍性愛片　泰警假扮摔角手應邀3P成功拉人

根據新澤西州法律規定，駕駛在行車過程中嚴禁使用手持手機或任何通訊設備，初犯者罰200至400美元（約1570至3140港元）。警方勸喻：「短訊或通知可以等一下再看，請把你的眼睛放在道路上，而不是螢幕上！」

最Hit
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢 以為林敏驄只係鹹濕佬 一幕戲改觀讚絕頂聰明
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
影視圈
6小時前
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
02:32
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
8小時前
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
商業創科
5小時前
陝西有男子強姦兒媳罪名成立，被告兒子認為父親喝醉酒應改判無罪。iStock
老爺強姦新抱︱兒子替父求情盼改判無罪 網民：父子皆為畜牲
即時中國
20小時前
中國移動、中國電訊及中國聯通內地三大電訊商發通告 8‧1開始手機號卡僅限官方辦理。法新社
內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理
即時中國
18小時前
30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士
30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士
家居裝修
9小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 去除頑垢建議可用1類漂白劑
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
生活百科
4小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
18小時前
荔枝角麵店日賣3,000粒燒賣！時薪$120+6大福利急聘「包燒賣員」 老闆親解人工高有原因...
荔枝角麵店日賣3,000粒燒賣！時薪$120+6大福利急聘「包燒賣員」 老闆親解人工高有原因...
飲食
5小時前