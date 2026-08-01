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美簽證新規8月生效 最高繳2萬美元保證金 適用於50國

即時國際
更新時間：14:29 2026-08-01 HKT
發佈時間：14:29 2026-08-01 HKT

美國聯邦政府官網公布，國務院將讓簽證保證金計畫成為常設措施，可能要求來自50個國家的申請人在尋求美國簽證時，繳納最高2萬美元（逾15.6萬港元）保證金。這項公告發布於聯邦公報（Federal Register），適用於商務和觀光用的B1和B2簽證。

公告說：「領事官員可要求屬於適用對象的非移民簽證申請人提交最高2萬美元保證金，是否將此作為核發簽證的條件，由領事官員決定。」

新政策用意在減少簽證逾期停留的情況。美聯社
新政策用意在減少簽證逾期停留的情況。美聯社
若簽證持有人能遵守簽證與保證金相關規定，所繳保證金將予以退還。美聯社
若簽證持有人能遵守簽證與保證金相關規定，所繳保證金將予以退還。美聯社
移民倡議人士認為新措施將有礙合法赴美旅行。路透社
移民倡議人士認為新措施將有礙合法赴美旅行。路透社

若符規定 可予退還

當局指出，試行計畫為國務院、國土安全部及財政部提供評估執行簽證保證金計畫可行性的架構，現已提供足夠數據，顯示簽證保證金計畫是促使已繳交保證金簽證持有人遵守規定的有效工具。

根據試行計畫，領事官員可要求繳納5000美元、1萬美元或最高1.5萬美元保證金。最終規定取消了5000美元的選項，並將最高保證金提高至2萬美元。若簽證持有人能遵守簽證與保證金相關規定，所繳保證金將予以退還。

防簽證逾期停留

最終規定將於8月3日在聯邦公報公布時生效。這項計畫適用50個國家公民，包括30個非洲國家公民。

美國官方認為，這項政策用意在減少簽證逾期停留的情況，移民倡議人士則認為這將有礙合法赴美旅行。

人權運動人士指出，總統特朗普政府強勢打擊移民行動違反言論自由與正當程序，並導致少數族群面臨不安全的環境與激發種族刻板印象。特朗普則為相關措施辯護，稱這些是加強國家安全的必要措施。

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