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意大利4.7級地震至少4傷 部分樓房及教堂損壞 拿坡里地鐵暫停

即時國際
更新時間：10:57 2026-08-01 HKT
發佈時間：10:57 2026-08-01 HKT

意大利南部拿坡里（Naples）附近一處火山地區周五晚發生4.7級地震，震源深度約3公里，造成至少4人受傷。拿坡里部分社區停電，部分建築物損壞，車輛遭岩石或瓦礫砸毀，交通中斷。當地地鐵及鐵路服務亦暫時停駛，以進行安全檢查。

震源深度僅3公里 屬極淺層地震

這是意大利該地區有史以來最強烈的地震之一，地震在當地時間晚上7時46分（香港時間周六凌晨1時46分）發生，震源深度僅3公里，屬於極淺層地震，拿坡里及其周邊地區均有震感。

地震造成部分建築物損毀。路透社
地震造成部分建築物損毀。路透社
有車輛遭岩石砸毀。路透社
有車輛遭岩石砸毀。路透社

消防單位表示，接獲民眾通報電梯受困及少量灰泥剝落等情況。地震亦造成樓房和數座教堂受損，民防部門已啟動危機應變小組，緊急救援部門正評估災情。

民眾逃到街上避難

在靠近震央的波佐利（Pozzuoli），一棟空置建築部分塌陷，街道散落磚石碎屑。地震發生後，民眾紛紛逃到街上避難。

根據意大利國家地球物理與火山學研究中心，震央位置在拿坡里附近的坎皮弗萊格雷（Campi Flegrei）地區。

這個地區有歐洲最大的火山口，也是地震活動頻繁區域。

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