印度三姊妹「不想分開」齊嫁一夫 揭最細新娘僅15歲涉犯童婚

印度北方邦日前發生一宗罕見婚姻爭議事件，三名一起長大的姊妹因不願婚後各奔東西，決定共嫁一夫，婚禮影片在社交平台瘋傳，不少網友直呼「太誇張了」。當局介入調查後，發現其中一名新娘實際年齡僅有15歲，涉嫌違反印度《禁止童婚法》，目前警方與兒童福利部門已介入調查。

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綜合外媒報道，三名新娘分別為20歲的大姊薩羅吉（Saroj）、19歲的二姊薩維特里（Savitri）以及自稱18歲的三妹桑托絲（Santosh，又名Chavi），新郎則是長期為她們拍攝社媒影片的20歲攝影師卡達克萬希（Vikas Khadakvanshi）。四人於7月17日在當地寺廟內按印度教傳統舉行婚禮儀式，並由男方依次為她們點上象徵已婚的「髮際紅」。

大姊薩羅吉表示，由於她們平時活躍在Instagram及Facebook等平台，有人認為這只是她們為流量而拍攝的劇情影片，但事實是因為三人從小一起生活，感情極深，無法接受婚後被迫分開，一度萌生輕生念頭，經商量後出於自願決定共同嫁給同一人，婚禮完全屬實。

廟方：對事件完全不知情

事件在網絡上引起熱話，社會各界看法兩極。有印度律師表示，根據《1955年印度教婚姻法》，印度教男性被禁止同時迎娶多名配偶，這場婚姻在法律上完全不被承認。但也有部分網友認為，若參與者皆為具備完全行為能力的成年人，就應該有權做出個人選擇。而涉事神廟管理負責人表示，影片拍攝期間正進行整修與美化工程，現場並沒有神職人員或工作人員在場，廟方對此事完全不知情。

面對批評，三姊妹再度發布影片反駁，並引用印度史詩與神話典故反問：「古代的十車王（King Dasharatha）也擁有三位王后，難道那也被視為一種侮辱嗎？」。

四人再度回應事件。X@FarmanSaifi1077

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惟當地政府查核相關資料發現，三妹桑托絲於2011年出生，實際年齡僅15歲，並非她對外宣稱的18歲。因此，事件涉嫌違反印度《禁止童婚法》。目前印度兒童福利委員會（CWC）已要求相關部門提交完整調查報告，警方亦正查驗文件及約談雙方家屬，，若確認涉及非法童婚，將依法追究所有安排、協助或參與者的法律責任。

