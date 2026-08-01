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歐盟譴責非法移民入侵休達 摩洛哥大使館外爆反移民示威

即時國際
更新時間：10:18 2026-08-01 HKT
發佈時間：10:18 2026-08-01 HKT

大量非法移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達的畫面震驚國際，歐盟委員會主席馮德萊恩強調絕不允許任何人在不遵守規則的情況下來到歐盟。數以百計反移民抗議人士周五晚則在西班牙首都馬德里的摩洛哥大使館外示威，譴責摩洛哥非法移民入侵休達。

摩洛哥大使館周邊有大批警力，現場出動直升機及空拍機加強監控。示威現場有多名示威者公開行納粹禮，有些人公然行禮且未遮掩面容。

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示威者群情激憤。法新社
示威者群情激憤。法新社
有極右示威者公開行納粹禮。法新社
有極右示威者公開行納粹禮。法新社
示威者手持寫著「再移民」（Remigration）的大型標語，抗議移民大量湧入休達。法新社
示威者手持寫著「再移民」（Remigration）的大型標語，抗議移民大量湧入休達。法新社

部分示威者公開行納粹禮

這些反移民示威者高喊「西班牙屬基督教，不是穆斯林」以及「國家團結」等口號，許多人身穿黑色服裝。

部分示威者手持寫著「再移民」（Remigration）的大型標語，這是歐洲數個極右團體宣揚的用詞，意指強制或鼓勵移民或有移民背景的人返回原籍地。另有群眾揮舞西班牙國旗，主張捍衛「西班牙認同」。

西班牙護神根區

西班牙首相桑切斯也是示威群眾抨擊的對象，指控他「將西班牙賣給穆斯林」，並將所謂「失控的危機」歸咎於他。

摩洛哥非法移民湧入休達一事促使意大利暫時中止與西班牙的神根自由通行安排，稱此舉是守護歐洲邊界安全的必要決定。西班牙則表示，神根自由通行區的完整性「絕對會受到保障」。

休達有關當局表示，近日大約6萬名非法移民湧入休達，不過西班牙政府周五晚說，幾乎全部跨境者都已返回摩洛哥。

歐盟：須迅速進行遣返工作

歐盟委員會主席馮德萊恩強調絕不允許這樣的行為，同時須加速進行遣返工作。

她在社交平台X發表措辭強烈的聲明表示，來自休達的畫面令人無法接受，絕不允許任何人在不遵守規則的情況下來到歐盟。

法國加強邊境監控

馮德萊恩說，危險的邊境穿越行為必須立即停止，走私網絡必須被瓦解。同時在歐盟規則許可之下，遣返工作必須迅速進行，目前已指派2位委員分別與西班牙和摩洛哥保持聯繫與合作，協助控制局勢。

而法國總統馬克龍指出，休達並不享有進入神根區其他地方的人員自由流通權利，但他仍要求法國內政部長努內茲在必要時加強法西邊境管控，相關措施旨在更好保護法西邊境，通過聯合行動打擊非法移民。

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