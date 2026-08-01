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美伊戰爭 | 傳特朗普下令發動最猛烈轟炸 針對伊朗能源設施 最快周末展開

即時國際
更新時間：09:32 2026-08-01 HKT
發佈時間：09:32 2026-08-01 HKT

美國總統特朗普揚言將狠狠打擊伊朗之際，美國傳媒周五報道，總統特朗普已下令美軍對伊朗發動新一輪攻擊，美國和以色列正計劃針對伊朗境內的能源基礎設施目標進行迄今最猛烈的轟炸，行動最快於周末展開，而且會持續數日。

《華爾街日報》引述美國官員說，特朗普已下令對伊朗發動新一波攻擊行動，目的是讓德黑蘭投降，這波攻擊最快將於周末展開，將持續數日。報道指，美軍中央司令部司令庫珀草擬了一份對伊朗作戰升級方案，核心內容是實施10至14天的高強度轟炸，以大幅削弱伊朗的導彈打擊能力，打破對峙僵局。

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據報新一輪攻擊行動最快於周末展開，而且會持續數日。路透社
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美國和以色列正計劃針對伊朗境內的能源基礎設施目標進行迄今最猛烈的轟炸。路透社
美國和以色列正計劃針對伊朗境內的能源基礎設施目標進行迄今最猛烈的轟炸。路透社
據報美軍計劃實施10至14天的高強度轟炸。法新社
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據報特朗普已下令美軍對伊朗發動新一輪攻擊。路透社
據報特朗普已下令美軍對伊朗發動新一輪攻擊。路透社

伊朗發電廠及煉油廠將成目標

同時，多名消息人士也向美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）透露，美國和以色列正計劃對伊朗境內的能源基礎設施目標發動至今最猛烈的轟炸行動之一，攻擊可能在整個周末持續進行。

CBS報道說，包括伊朗發電廠和煉油廠在內的能源基礎設施，很可能成為攻擊目標。以色列方面已接到通知，並正與美國協調行動。

而美國近來多次空襲伊朗南部沿海省分，試圖削弱德黑蘭對全球重要航道霍爾木茲海峽的控制。

 

特朗普：將狠狠打擊至撐不下去

針對伊朗局勢，特朗普周五在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上回應媒體提問表示，美軍將狠狠打擊伊朗，到了某個時間點，「他們就會說真的撐不下去了」。

特朗普也重申，不能讓伊朗擁有核武。他還說，已對伊朗失去信心，前幾天伊朗朝向美軍在約旦的基地發射5枚導彈，全數被美軍擊落，但當時美伊雙方正處於談判之中。

批評伊朗經常食言

特朗普還批評伊朗經常食言並舉例，雙方花了好幾個小時談伊朗核子問題，但伊朗會後卻說「我們從未討論核問題」，直言「他們所做一切只是讓我生氣」。

美伊4月間曾在巴基斯坦居中斡旋下短暫停火，並達成一項協議，為永久解決方案的談判奠定基礎，但由於談判陷入僵局，特朗普7月早前宣布停火協議破局。

《華爾街日報》指出，美國官員透露，數周以來，特朗普私下一直向幕僚表示伊朗人「瘋了」，也曾向親信抱怨，這份臨時和平協議到頭來毫無意義，而且他早就知道這不會有效。
 

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