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美軍F-35B隱形戰機加州墜毀 飛行員彈射逃生送院

即時國際
更新時間：08:29 2026-08-01 HKT
發佈時間：08:29 2026-08-01 HKT

美軍一架F-35B隱形戰機周五在加州聖迭戈一處軍事基地附近墜毀，機上一名飛行員成功彈射逃生，已送院治療。軍方正在調查事故原因。

美國海軍陸戰隊發言人證實，這架隸屬於海軍陸戰隊第3航空聯隊第11航空大隊的F-35B型戰機，於當地時間早上10時（香港時間周六凌晨1時）左右在海軍陸戰隊米拉馬爾航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近墜毀。

戰機殘骸散落在一大片焦黑地面上。美聯社
戰機殘骸散落在一大片焦黑地面上。美聯社
戰機墜毀後，消防人員趕赴現場處理。美聯社
戰機墜毀後，消防人員趕赴現場處理。美聯社
F-35B戰鬥機每架成本約為1.09億美元。路透社
F-35B戰鬥機每架成本約為1.09億美元。路透社

這名發言人說：「飛行員已成功彈射，並已尋獲，正送院治療。」

每架成本約8.52億 具垂直降落能力

當地電視台播放的航拍畫面顯示，破損的機身濃煙滾滾，殘骸散落在一大片焦黑地面上，消防人員趕赴現場處理。

F-35B戰鬥機每架成本約為1.09億美元（約8.52億港元），是美軍「閃電II」家族中具備短距起飛與垂直降落能力的型號，是海軍陸戰隊、海軍和空軍所駕駛的先進隱形戰鬥機的多個版本之一

而米拉馬爾航空站航空站曾是美國海軍菁英飛行員訓練學校所在地，1986年因湯告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《壯志凌雲》（Top Gun）而聞名全球，鼎盛時期被稱為「美國戰鬥城」。1996年，該基地移交給海軍陸戰隊後，學校遷至內華達州的法倫海軍航空站。
 

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