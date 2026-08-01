伊朗局勢｜美媒爆美以商陸上封鎖伊朗 特朗普：將猛烈打擊目標贏戰爭

美國總統特朗普日前與以色列總理內塔尼亞胡在白宮橢圓形辦公室進行密談，據美媒報道，美以兩國正密切討論對伊朗實施「陸地封鎖」的可行方案，試圖透過軍事與非軍事雙重手段，徹底切斷伊朗的進出口貿易，進一步癱瘓其經濟及重整軍備的能力。特朗普周五（31日）公開放話，指美軍將持續對伊朗發動猛烈打擊，目標只有一個，就是「贏得戰爭」並徹底阻止伊朗取得核武。

據《每日電訊報》報導，在數月空襲及軍事行動未能迫使伊朗政權屈服後，美以兩國領導人正研議多項升級選項。以色列官員於會面期間提出：「如果直接封鎖陸地會怎樣？假設伊朗無法運進任何東西，也無法運出任何東西，那會發生什麼事？」

美媒報道，美以兩國正密切討論對伊朗實施「陸地封鎖」的可行方案。美聯社

美媒報道，美以兩國正密切討論對伊朗實施「陸地封鎖」的可行方案。美聯社

報道指，這項計劃旨在迫使伊朗鄰國配合，收緊甚至關閉邊境口岸。由於伊朗與伊拉克、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼、亞美尼亞及亞塞拜然等7國接壤，美方可能會將巴基斯坦和伊拉克視為突破口，重點鎖定連接伊朗與土庫曼的因切赫博倫（Incheh Borun）及薩拉赫斯（Sarakhs）等關鍵口岸。知情人士透露，特朗普認為重新開放霍爾木茲海峽的策略已顯疲態，正尋求全面升級「極限施壓」。

然而，軍事專家對陸地封鎖的成效持保留態度。退役三星中將麥克法蘭（Sean MacFarland）坦言，陸地封鎖在實務上幾乎不可能實現，特別是伊拉克與伊朗關係極為密切，要徹底阻斷支援管道異常困難。此外，任何配合封鎖的鄰國，都將承受巨大經濟損失及面臨伊朗報復性打擊的風險。報導亦指出，美以釋出該消息不排除是「煙霧彈」，意在轉移德黑蘭對真正下一步軍事行動的注意力。

對於外界指伊朗仍具強大抵抗力，特朗普則指美方原本派出特使威科夫、高級顧問庫什納、副總統萬斯及國務卿魯比奧組成頂級團隊進行談判，但就在等待特使回報進展之際，突然接到國防部長赫格塞斯通知，指伊朗向美軍位於約旦的基地發射了5枚飛彈，直接破壞了談判基礎。

特朗普將這場戰事與美軍過去在越南及阿富汗的戰爭相比，強調美軍參戰僅約五個月，便已大幅摧毀伊朗的軍事能力。他重申，美軍將繼續對伊朗展開強力打擊，直到對方承認無法承受為止，並強調美軍的最終目標就是「贏得戰爭」，絕對不會允許伊朗擁有任何核武器。美伊雙方近期再次互發動攻擊，使原本脆弱的停戰與談判進程重新陷入嚴峻僵局。