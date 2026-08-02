熊本地震｜累計38死6重傷近3700棟房屋受損 多處現土壤液化崩裂

日本九州熊本縣日前發生規模7.1的極淺層強震，造成當地嚴重傷亡與破壞。熊本縣政府2日最新公佈，縣內罹難人數已攀升至38人（包含正在調查關聯性的個案），另有至少6人受重傷；縣內房屋受損總數則增加至3,649棟。

惟停水情況持續

據縣府說明，新增的死者中包含一名在車內避難、疑似因中暑而身亡的女性，這可能是本次地震首例「災害關聯死」。

目前熊本縣內部分地區的停電情況已大致排除，但大範圍停水危機仍在持續。截至目前為止，已有多達9,532名災民被迫離開家園，暫時入住縣內348處臨時安置點。

警視廳230人AEON MALL搜救

根據熊本縣官方統計，已確認死於強震的死者中，其中9人在日本制紙公司八代市工廠發現，7人在發生爆炸的嘉島町大型商業設施「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL）；其餘死者分別分佈於八代市（11人）、冰川町（4人）、宇城市（2人）及甲佐町（1人）。

東森新聞畫面截圖

一輛行經八代交流道附近的貨車，經歷路面裂開驚險一幕。

前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂開並冒出詭異白煙，前方路段更整段塌陷。

所幸川尻駕駛技術了得，在裂縫前成功將這輛重型貨車煞停。

日本政府表示，接報區域的救援工作均已完成。針對發生爆炸的「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL）商場周六下午結束搜救，合共 從商場內救出12人，其中7人死亡，5人輕傷。由東京警視廳、大阪府警及兵庫縣警組成的230人聯合救援隊進入毀壞嚴重的內部找了約一天半， 熊本縣警局負責人在縣級會議上表示：「為防萬一，已進行徹底搜查以確認是否有未掌握的下落不明者，最終沒有發現。」

熊本縣稱，僅目前查明受損的房屋數量已達1,500棟左右，由於大部分地方政府數據仍未統計完成，預料災情將進一步擴大。截至31日下午2時，縣內仍有約7.9萬戶處於斷水狀態。

高速公路地裂冒白煙 10噸重貨車險遭殃

專家警告，熊本多處地區已出現嚴重土壤液化現象，地基鬆軟加上餘震頻繁，恐在未來引發更大規模的次生災害。語音剛落，熊本市內地面瞬間崩裂的恐怖畫面便陸續曝光。一名65歲貨車司機川尻悟回憶，28日下午4時30分許，他正駕駛載重10噸的貨車沿九州高速公路駛往鹿兒島市，行經八代交流道附近時，車輛突然劇烈左右搖晃，手機隨即響起地震警報。

行車紀錄器拍下驚險一幕：當川尻緊急煞車之際，前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂開並冒出詭異白煙，前方路段更整段塌陷。所幸川尻駕駛技術了得，在裂縫前成功將這輛重型貨車煞停，僅車頭保險桿撞及隆起路面輕微受損，驚險逃過落入斷崖的慘劇。貨運公司事後證實，司機並未受傷，車輛經維修後已無大礙。

600年百年溫泉旅館坍塌 驚爆土壤液化地面隆起

此外，強震同時重創當地歷史古蹟與旅遊設施。位於熊本、擁有600年歷史的日奈久溫泉，其中被列為國家有形文化財的百年旅館「金波樓」在強震中淪為廢墟。木造建築如遭轟炸般坍塌，連屋頂亦告折斷。金波樓老闆娘松本美佐緒痛心表示，地震劇烈搖晃導致地面整個隆起，初步估計至少三、四個月內完全不可能復原。