Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

熊本地震｜增至36死 熊本多處驚爆土壤液化崩裂 貨車險墮「斷崖」

即時國際
更新時間：06:54 2026-08-01 HKT
發佈時間：06:54 2026-08-01 HKT

日本九州熊本縣日前發生規模7.1極淺層強震，造成當地慘重傷亡及嚴重破壞。熊本縣政府最新公布，包括正在調查關聯性的個案在內，地震死亡人數已攀升至36人，另有至少6人受重傷。目前縣內部分地區停電已大致消除，但大範圍停水危機仍在持續，多達9,532名災民被迫入住縣內348處臨時安置點。

警視廳230人進駐AEON MALL搜救 其餘重災區搜救完畢

根據熊本縣官方統計，已確認死於強震的死者中，其中9人在日本制紙公司八代市工廠發現，7人在發生爆炸的嘉島町大型商業設施「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL）；其餘死者分別分佈於八代市（11人）、冰川町（4人）、宇城市（2人）及甲佐町（1人）。

東森新聞畫面截圖
東森新聞畫面截圖
一輛行經八代交流道附近的貨車，經歷路面裂開驚險一幕。
一輛行經八代交流道附近的貨車，經歷路面裂開驚險一幕。
前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂開並冒出詭異白煙，前方路段更整段塌陷。
前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂開並冒出詭異白煙，前方路段更整段塌陷。
所幸川尻駕駛技術了得，在裂縫前成功將這輛重型貨車煞停。
所幸川尻駕駛技術了得，在裂縫前成功將這輛重型貨車煞停。

 

日本政府表示，除「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL）外，其餘接報區域的救援工作均已完成。針對該爆炸商場，由東京警視廳、大阪府警及兵庫縣警組成的230人聯合救援隊，已於31日早晨進入毀壞嚴重的內部，全力搜尋是否仍有被困人員。熊本縣稱，僅目前查明受損的房屋數量已達1,500棟左右，由於大部分地方政府數據仍未統計完成，預料災情將進一步擴大。截至31日下午2時，縣內仍有約7.9萬戶處於斷水狀態。

高速公路地裂冒白煙 10噸重貨車險遭殃

專家警告，熊本多處地區已出現嚴重土壤液化現象，地基鬆軟加上餘震頻繁，恐在未來引發更大規模的次生災害。語音剛落，熊本市內地面瞬間崩裂的恐怖畫面便陸續曝光。一名65歲貨車司機川尻悟回憶，28日下午4時30分許，他正駕駛載重10噸的貨車沿九州高速公路駛往鹿兒島市，行經八代交流道附近時，車輛突然劇烈左右搖晃，手機隨即響起地震警報。

行車紀錄器拍下驚險一幕：當川尻緊急煞車之際，前方大平山隧道口前整段柏油路面突然硬生生裂開並冒出詭異白煙，前方路段更整段塌陷。所幸川尻駕駛技術了得，在裂縫前成功將這輛重型貨車煞停，僅車頭保險桿撞及隆起路面輕微受損，驚險逃過落入斷崖的慘劇。貨運公司事後證實，司機並未受傷，車輛經維修後已無大礙。

600年百年溫泉旅館坍塌 驚爆土壤液化地面隆起

此外，強震同時重創當地歷史古蹟與旅遊設施。位於熊本、擁有600年歷史的日奈久溫泉，其中被列為國家有形文化財的百年旅館「金波樓」在強震中淪為廢墟。木造建築如遭轟炸般坍塌，連屋頂亦告折斷。金波樓老闆娘松本美佐緒痛心表示，地震劇烈搖晃導致地面整個隆起，初步估計至少三、四個月內完全不可能復原。

最Hit
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
11小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
中國移動、中國電訊及中國聯通內地三大電訊商發通告 8‧1開始手機號卡僅限官方辦理。法新社
內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理
即時中國
10小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
22小時前
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
影視圈
10小時前
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分。
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分
影視圈
14小時前
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老定有報應｜Juicy叮
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老一定有報應｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
2026-07-30 16:53 HKT
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
22小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
2026-07-30 18:53 HKT